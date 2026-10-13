A pesar de la crisis petrolera, el crecimiento a nivel mundial se mantendrá relativamente resiliente este año, según el FMI.

Las principales economías del mundo deben tomar medidas “urgentes” para sanear sus finanzas públicas, advirtió el FMI al publicar previsiones que muestran que las potencias económicas se encaminan este año hacia sus mayores déficits presupuestarios desde el desplome provocado por el Covid-19.

En su informe de Perspectivas de la economía mundial (World Economic Outlook), el FMI predijo este martes que el endeudamiento neto de los gobiernos en las economías avanzadas alcanzará el 5.2% del PIB este año, la cifra más alta desde que el mundo se encontraba bajo los confinamientos por la pandemia en 2021.

Los déficits tanto de China como de Estados Unidos alcanzarán o superarán el 8% del PIB en 2026, según las proyecciones del FMI, las cuales abarcan un espectro de endeudamiento más amplio que algunos indicadores nacionales.

Perspectivas globales del FMI a la baja

Estas previsiones representan un deterioro en las perspectivas del FMI desde su informe de abril y llegan tras meses de gran volatilidad en los mercados mundiales de deuda. Los rendimientos han aumentado a medida que los mercados lidian con la preocupación por el incremento de la deuda pública, la inflación y las crecientes necesidades de financiamiento de la inteligencia artificial.

El informe señala que, si bien la economía global ha demostrado resiliencia frente a la crisis petrolera —en parte gracias al auge de inversiones impulsado por la IA—, los riesgos de la deuda soberana van en aumento a medida que la deuda pública mundial se encamina hacia el 100% del PIB en lo que resta de esta década.

“Es urgente centrarse nuevamente en reconstruir el espacio fiscal, debido a la elevada deuda, los mayores costos de endeudamiento, las múltiples demandas sobre los presupuestos públicos y una mayor incertidumbre”, señaló el FMI.

Los costos de endeudamiento de los gobiernos se han disparado a máximos de varias décadas, ya que los altos precios de la energía y un crecimiento económico resiliente han llevado a los bancos centrales a abandonar sus planes de recortar las tasas de interés de referencia. Los bancos centrales de Estados Unidos, la eurozona y Japón figuran entre los que han subido las tasas de interés este año.

La venta masiva de bonos empeoró en septiembre, incrementando la presión sobre los presupuestos al encarecer los costos por intereses. En Estados Unidos, el endeudamiento neto del gobierno general va camino de alcanzar el 8.5% del PIB este año, según las previsiones del FMI, frente al 7.1% de 2025 y en comparación con el 5.8% registrado en la antesala de la pandemia.

FMI advierte sobre la deuda pública de EE.UU.

La métrica del FMI, que incluye el endeudamiento de los gobiernos estatales y locales junto con el gasto federal, es considerablemente más alta que otras estimaciones para Estados Unidos.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), el organismo de vigilancia fiscal independiente del Congreso estadounidense, proyectó en febrero que el déficit federal alcanzaría el 5.8% del PIB este año. Por su parte, el Comité para un Presupuesto Federal Responsable (un centro de análisis) estimó que se ubicaría en el 6.2%.

“Dado que los costos de endeudamiento gubernamental a largo plazo van en aumento en las principales economías avanzadas, el elevado nivel de deuda pública y las cuantiosas necesidades de refinanciamiento dejan a los Estados soberanos cada vez más expuestos a cambios tan abruptos en las condiciones financieras”, advirtió el FMI.

El organismo añadió que, con el incremento de los costos fiscales y la intensificación de las presiones electorales en muchos países, “los bancos centrales podrían enfrentar nuevas solicitudes para convalidar un mayor endeudamiento público o tolerar una inflación por encima de la meta”.

El informe del FMI calificó como “esencial” garantizar la independencia de los bancos centrales y proteger la política monetaria de la interferencia política.

A pesar de la crisis petrolera, el crecimiento a nivel mundial se mantendrá relativamente resiliente este año, según el FMI, que elevó marginalmente su pronóstico de crecimiento del PIB global en 0.1 puntos, ubicándolo en 3.1% para este año. Asimismo, estimó que la economía mundial se expandirá un 3.4% en 2027.

Parte de la explicación radica en el continuo auge de la inteligencia artificial. “Pero es poco probable que el impulso de la IA beneficie a todas las economías por igual”, advirtió el FMI.

Según el FMI, el crecimiento económico se está reasignando

Aunque el crecimiento agregado parecía estable, esto ocultaba una creciente concentración del crecimiento en un número menor de economías, indicó el fondo. En abril, 54 economías representaban el 95% del crecimiento global; desde entonces, esa cifra se ha reducido a solo 32 economías, debido a la proliferación de recortes en los pronósticos de crecimiento.

“La economía global no solo se está desacelerando o acelerando; más bien, el crecimiento se está reasignando entre países según su exposición al choque de oferta derivado de la guerra y a la fortaleza de la demanda relacionada con la IA”, señala el texto.

El organismo añadió que, aunque las economías se habían adaptado a la crisis del petróleo recurriendo a las reservas energéticas, estas no durarán para siempre.

“A medida que las breves pausas y los brotes de ataques se alternan en un conflicto prolongado y desgastante, algunos de los márgenes de ajuste que sirvieron de amortiguador para la economía global al inicio —bajo el supuesto de que las hostilidades serían efímeras— se reducen, y la posibilidad de costos económicos mayores se vuelve más palpable”, apuntó.

EE.UU. sigue impulsando la economía global

Por el momento, Estados Unidos continúa impulsando la economía global, y se prevé que su crecimiento se mantenga estable en el 2.3% tanto este año como el próximo. Alemania recibió una fuerte revisión al alza de 0.6 puntos porcentuales en un contexto de mayor inversión en infraestructura y defensa, lo que eleva su crecimiento previsto al 1.3% para este año y al 1.1% en 2027.

Se prevé que China se desacelere a un crecimiento del PIB del 4.5% este año —frente al 5% anterior— y que luego baje aún más hasta el 4% en 2027. En contraste, India destaca como un punto brillante, con un crecimiento del 7% tanto este año como el próximo.