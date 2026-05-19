Las llamadas comerciales no deseadas se volvieron una de las molestias más frecuentes para quienes usan el celular a diario. Aunque muchos teléfonos ya incorporan alertas para advertir sobre posibles contactos sospechosos, lo cierto es que estas herramientas no siempre logran bloquear por completo el spam telefónico.

Frente a esta situación, existen algunos métodos simples que pueden ayudar a reducir este tipo de comunicaciones. Uno de los más efectivos consiste en utilizar una frase puntual para exigir que una empresa elimine tu número de sus registros comerciales.

¿Cuál es la frase que hay que decir para que dejen de llamarte?

Cuando atendés una llamada y detectás que se trata de una promoción o una oferta que no te interesa, especialistas recomiendan responder de forma breve, clara y sin entrar en conversación.

La frase sugerida es:

“No deseo recibir más llamadas y solicito que retiren mi número de sus registros”.

El objetivo es dejar asentado de manera explícita que no autorizás más contactos comerciales. Aunque no garantiza que desaparezcan todas las llamadas spam, sí puede disminuir las comunicaciones provenientes de esa empresa en particular.

Sin embargo, muchas compañías utilizan diferentes líneas telefónicas o sistemas automatizados, por lo que en algunos casos las llamadas pueden continuar desde otros números.

¿Cómo bloquear llamadas spam desde el celular?

Además de pedir la eliminación de tus datos, existen otras acciones que pueden ayudarte a reducir el spam telefónico:

Cortar la llamada apenas identificás que es publicidad.

Bloquear el número desde el celular.

Activar las funciones de detección de spam disponibles en Android o iPhone.

Evitar devolver llamadas a números desconocidos.

No interactuar con grabaciones automáticas.

Persona enojada por haber recibido una llamada spam

Estas medidas ayudan a frenar contactos puntuales, aunque no impiden completamente que nuevas llamadas lleguen desde otras líneas.

El riesgo de las llamadas desconocidas: qué no debés decir

No todas las llamadas spam tienen fines comerciales. En algunos casos, los contactos buscan obtener información personal o preparar futuras estafas telefónicas.

Por eso, expertos recomiendan evitar responder con expresiones como “¿Sí?” al atender números desconocidos. Algunas maniobras fraudulentas utilizan grabaciones de voz para intentar realizar suplantaciones de identidad.

También es fundamental no brindar:

Datos bancarios.

Contraseñas.

Códigos enviados por SMS.

Información personal o familiar.

Ante cualquier llamada sospechosa, la recomendación principal es cortar la comunicación y no continuar la conversación.

¿Por qué algunas llamadas se cortan apenas atendés?

Muchas personas reciben llamadas que terminan inmediatamente después de contestar. Esto suele ocurrir por el uso de sistemas automáticos de marcado predictivo, utilizados por call centers y empresas de telemarketing.

Estas plataformas realizan múltiples llamadas simultáneas y, cuando una persona responde pero no hay operadores disponibles, el sistema corta automáticamente la comunicación.

En otros casos, estas llamadas breves tienen otro objetivo: verificar si la línea está activa y registrar en qué horarios la persona suele atender.

Persona enojada por haber recibido una llamada spam Freepik

Esa información puede ser utilizada posteriormente para campañas comerciales más agresivas o incluso para intentos de fraude.

Por este motivo, especialistas aconsejan desconfiar de llamadas desconocidas reiteradas y evitar interactuar innecesariamente con números que no están identificados.