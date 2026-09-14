La nueva app de transporte que busca simplificar los viajes por el AMBA.

Una nueva app de transporte busca simplificar los viajes por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) al concentrar en una única plataforma información de colectivos, trenes y subtes.

La herramienta se llama IrlOx y es gratuita. Entre sus principales funciones permite consultar en tiempo real la llegada de los vehículos, además de acceder a recorridos, mapas interactivos y el estado de los distintos servicios.

La aplicación puede descargarse en celulares con sistema operativo Android a través de Google Play.

IrlOx: cómo funciona la nueva app de transporte

La propuesta de IrlOx apunta a reunir en un mismo lugar información que los pasajeros suelen buscar en diferentes aplicaciones y plataformas. Así, los usuarios pueden consultar desde el celular datos vinculados con las principales opciones de transporte público del AMBA.

Una de las funciones más útiles es el seguimiento de los arribos en tiempo real. Al elegir una determinada parada o estación, la aplicación indica cuánto falta para que llegue el próximo colectivo o tren.

También permite marcar paradas y estaciones como favoritas, consultar los recorridos de las diferentes líneas y utilizar la ubicación del dispositivo para identificar los puntos de transporte que se encuentran más cerca.

IrlOx, aplicación. Google Play.

Colectivos, trenes y subtes: qué se puede consultar en IrlOx

La aplicación incorpora mapas interactivos que permiten conocer la ubicación en vivo de colectivos y trenes, lo que facilita la planificación de los viajes y la espera en las paradas.

En el caso del subte, IrlOx ofrece un mapa de toda la red y permite consultar las diferentes líneas y estaciones disponibles.

La plataforma incluye información de los trenes Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Tren de la Costa. También contempla las líneas de subte A, B, C, D, E, H y Premetro.

Alertas de IrlOx: demoras, interrupciones y desvíos

Otra de las herramientas que incorpora IrlOx está relacionada con el estado del servicio. Los usuarios pueden consultar si una determinada línea de tren o subte funciona con normalidad, registra demoras o se encuentra interrumpida.

Para los colectivos, la plataforma también brinda información sobre desvíos y modificaciones en los recorridos que puedan alterar el viaje habitual.

De esta manera, la aplicación permite revisar las condiciones del transporte antes de salir de casa o mientras se realiza el recorrido, con información que puede ayudar a anticipar posibles inconvenientes.