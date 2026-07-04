Herramientas de Gemini para pymes | Imagen creada por IA de Gemini

En esta noticia ¿Qué tareas facilitará Gemini?

Vishnu Sivaji, director sénior de la aplicación Gemini, anunció esta semana el lanzamiento global de nuevas funciones diseñadas para optimizar la gestión operativa y comercial de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Las actualizaciones buscan integrar la inteligencia artificial (IA) como un asistente con conocimiento contextual del negocio para reducir la carga de trabajo de los emprendedores.

Entre las principales novedades destaca la posibilidad de conectar, en un solo paso y de forma segura, el Perfil de Negocio de Google (Google Business Profile) con Gemini. Esta vinculación permitirá a la plataforma acceder a datos reales de la empresa en la búsqueda y mapas de Google para ejecutar tareas complejas.

¿Qué tareas facilitará Gemini?

Gemini podrá procesar métricas como impresiones de búsqueda, datos de llamadas, solicitudes de direcciones e interacciones con clientes para responder a consultas sobre el desempeño mensual del negocio. Esto permite realizar un análisis de rendimiento.

Asimismo, permitirá la gestión de reseñas. El sistema redactará propuestas de respuesta personalizadas a los comentarios de los clientes, alineadas con el tono de la marca.

Y también permitirá modificar los horarios de atención, detectar información faltante en el perfil y publicar actualizaciones estacionales de manera inmediata.

Asimismo, se introdujo la herramienta Business Notebooks, un espacio centralizado para organizar chats, fuentes de información, el sitio web y el perfil de negocio. Al abrirse, este entorno mostrará alertas proactivas sobre elementos críticos —como horarios de vacaciones no establecidos o preguntas pendientes de clientes—, recomendaciones para optimizar operaciones (incluyendo la fijación de precios según el mercado local) y funciones para el desarrollo de campañas promocionales.

De acuerdo con la información que compartió el equipo de comunicación de Google, la implementación global de los Business Notebooks y su integración con el perfil de negocio de Google iniciarán de forma paulatina a lo largo de este mes.