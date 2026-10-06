La apertura oficial de la temporada de tulipanes será el sábado 10 de octubre, a partir de las 10:00.

La Patagonia suma una nueva propuesta para disfrutar de los tulipanes durante la primavera. Si bien Trevelin es considerado uno de los destinos turísticos más conocidos del país para contemplar estos campos de flores, otras localidades comienzan a concentrar un gran atractivo.

Se trata de Huinganco, conocida como el Jardín del Neuquén, donde el Gobierno provincial impulsó un proyecto para convertir el municipio en uno de los polos florales de la región.

Este destino ofrecerá a los turistas la posibilidad de disfrutar de un paisaje natural durante tan solo un mes, y el escenario principal será el vivero de la provincia.

¿Cuándo abre oficialmente la temporada de tulipanes en Huingancó?

La apertura oficial de la temporada de tulipanes será el sábado 10 de octubre, a partir de las 10:00, en el vivero provincial. La experiencia dará comienzo con una Feria de Productores y Artesanos Locales, de acuerdo a la información que compartió el Gobierno neuquino a través de su sitio web oficial.

La apertura oficial de la temporada de tulipanes será el sábado 10 de octubre, a partir de las 10:00, en el vivero provincial. (Foto: Gobierno de Neuquén) Gobierno de Neuquén

La parcela en cuestión, que comenzó en 2025 con 5.000 bulbos de tulipanes de prueba, recibió la plantación de 16.000 unidades en mayo de este año, más del triple de la cantidad inicial.

El proyecto cuenta con la participación del gobierno de Neuquén, a través del Centro PyME-ADENEU y la Dirección de Viveros Provinciales, y el acompañamiento del municipio. El objetivo de la propuesta es vincular el cultivo de flores con el turismo, la producción y la identidad de esta localidad del norte neuquino.

¿Cómo es el cultivo de tulipanes en Huinganco?

El cultivo de tulipanes tiene un ciclo anual. Los bulbos se plantan en mayo, permanecen en latencia durante todo el invierno y florecen durante la primavera, generalmente a mediados de octubre en el hemisferio sur. Hacia fines de diciembre, se realiza la cosecha y los bulbos se clasifican según su calibre.

Los bulbos se plantan en mayo, permanecen en latencia durante todo el invierno y florecen durante la primavera, generalmente a mediados de octubre en el hemisferio sur. (Foto: Gobierno de Neuquén) Gobierno de Neuquén

De acuerdo a la explicación que retoma el Gobierno provincial de Sebastián Núñez, ingeniero agrónomo y asesor del Centro PyME-ADENEU, los bulbos de menor tamaño son plantados nuevamente para que aumenten su calibre durante la siguiente temporada, mientras que los más desarrollados se destinan a la producción de flores para su comercialización.

¿Qué actividades habrá en Huinganco durante la temporada de tulipanes?

La programación de octubre incluye opciones para conocer el cultivo y recorrer el entorno natural de Huinganco. La agenda comprende un gran número de actividades que se desarrollarán entre el sábado 10 y el domingo 25 de octubre: