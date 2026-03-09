Quien viaja seguido en avión nota un detalle que pasa desapercibido para muchos: la ventana no siempre queda al lado del asiento. A veces queda algo corrida, otras queda detrás. Aunque parezca un fallo de diseño, se trata de una decisión pensada. El auge de los vuelos baratos, la presión para reducir costos y la necesidad de sumar más butacas en cada cabina generaron cambios que llegan hasta el lugar donde se coloca cada ventana. Las aerolíneas ajustan el interior de la cabina para añadir más filas sin modificar la estructura del avión. Las ventanillas forman parte del fuselaje y tienen una distancia fija entre sí. Los asientos, en cambio, se pueden mover unos centímetros hacia adelante o hacia atrás. Cuando una compañía quiere sumar lugares en clase económica, acorta el espacio entre filas. Ese desfasaje provoca que la ventana quede corrida respecto del asiento. En cabinas premium, donde el espacio aumenta, puede pasar lo contrario y la ventanilla quede “demasiado adelante”. El objetivo es claro: Además del modelo comercial, hay un punto técnico: las empresas no pueden mover las ventanillas porque forman parte del armazón principal del avión. Su posición responde a criterios de presión, resistencia y seguridad. Los asientos, en cambio, son modulares. Cada aerolínea decide cómo distribuirlos y qué distancia dejar entre filas según su estrategia comercial. Aunque la ventana no siempre quede perfectamente alineada, muchos viajeros buscan esa ubicación por varias razones. Desde Viajeros360 señalan que un asiento con ventanilla puede mejorar mucho la experiencia: Quien se sienta junto a la ventana puede ver montañas, océanos, ciudades y nubes a pocos metros. Para muchos, esa imagen es parte del viaje. Incluso es útil revisar qué lado del avión conviene para obtener mejores vistas al aterrizar o despegar. La pared lateral sirve como apoyo y da un pequeño “plus” de espacio personal. Esto ayuda en vuelos largos, ya que permite descansar sin que el cuerpo quede expuesto al pasillo. El pasajero de la ventana maneja la persiana: puede subirla para mirar el paisaje o bajarla para dormir sin que la luz moleste. Es un recurso simple pero muy útil, sobre todo en vuelos diurnos. Al estar junto a la pared, no hay pasajeros que deban pasar por encima para salir al pasillo. Esto reduce movimientos y ayuda a tener un viaje más tranquilo. Depende del tipo de viajero.