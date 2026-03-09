Un mosaico romano de grandes dimensiones descubierto recientemente en Écija (Sevilla) aporta nuevas evidencias sobre el lujo y el refinamiento artístico que caracterizaban a las élites locales durante el Imperio romano. La pieza, excavada en el verano de 2025, sorprende por su excelente estado de conservación y por la complejidad de sus motivos decorativos. El hallazgo no solo destaca por su tamaño y riqueza estética, sino también por lo que revela sobre la vida cotidiana y la prosperidad económica de la ciudad en la antigüedad. Con una superficie de 27 metros cuadrados y miles de pequeñas teselas que forman intrincados diseños, el mosaico ofrece una ventana excepcional a la historia romana de esta localidad andaluza. La pieza corresponde al suelo de un ‘oecus’, una gran sala utilizada como comedor y espacio de recepción en una casa palaciega romana de aproximadamente 1200 metros cuadrados y dos alturas. Este tipo de estancia era uno de los ambientes más representativos de las viviendas aristocráticas, donde los propietarios recibían a sus invitados y celebraban banquetes. El mosaico data del primer cuarto del siglo III y conserva cerca del 60% de su superficie original, lo que lo convierte en un hallazgo de enorme valor para los especialistas. Su decoración presenta complejos motivos geométricos, entre ellos un meandro que delimita ocho recuadros con representaciones figurativas. En estos paneles aparecen las cuatro estaciones del año y diferentes aves. De ellos se conservan casi completos la Primavera, el Verano, una perdiz y una pareja de faisanes, cuyas tonalidades destacan por su intensidad y calidad artística. El descubrimiento se produjo durante una campaña arqueológica dirigida por el arqueólogo municipal de la ciudad, Sergio García-Dils, junto a un equipo formado por 13 arqueólogos y una restauradora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Durante la excavación también apareció una cornisa decorativa de estuco, un elemento poco habitual en este tipo de hallazgos. Aunque las cornisas de estuco eran conocidas en el mundo romano, su conservación y extracción en una excavación arqueológica resulta extremadamente difícil, lo que aumenta el valor del descubrimiento. El diseño de la cornisa reproduce los mismos motivos geométricos del mosaico, creando una decoración armonizada que cubría toda la estancia. Este detalle sugiere que la habitación fue concebida como un espacio de representación cuidadosamente planificado. Los especialistas destacan que el mosaico no solo refleja el elevado nivel artístico alcanzado en la ciudad durante el Imperio romano, sino también la prosperidad económica que permitió a las élites locales invertir en complejas decoraciones domésticas. Los colores intensos de algunas figuras se lograron mediante teselas de pasta de vidrio, utilizadas para conseguir tonalidades que no existían de forma natural, como los azules profundos presentes en la representación de la Primavera y en las aves. Además, el mosaico ofrece pistas sobre los cambios históricos posteriores. Los arqueólogos detectaron restauraciones realizadas un siglo después de su creación, ya en el siglo IV, cuando la técnica original se había perdido y las reparaciones fueron menos refinadas. Según García-Dils, esta decadencia artística coincide con una crisis económica y social vinculada al declive del comercio del aceite de oliva, base de la riqueza de la región. La vivienda en la que se encontró el mosaico contaba con al menos 400 metros cuadrados de pavimentos decorados, incluidos otros mosaicos hallados en un patio y en un ‘triclinium’, sala destinada a banquetes festivos. Los investigadores estiman que para decorar esta casa se emplearon cerca de dos millones de teselas, lo que demuestra la enorme inversión artística realizada por sus antiguos propietarios. El yacimiento se sitúa en pleno centro urbano de Écija, en un solar donde posteriormente se levantó un alcázar medieval. Por su parte, la alcaldesa de Écija, Silvia Heredia, ha asegurado a EFE que el Ayuntamiento no escatimará en proteger el yacimiento. Tampoco en divulgar su riqueza histórica y en proseguir las investigaciones arqueológicas.