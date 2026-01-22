El cielo volverá a ofrecer en 2026 una serie de eventos astronómicos que despiertan interés tanto entre aficionados como entre observadores ocasionales. A lo largo del año se sucederán distintos desfiles y apariciones planetarias, fenómenos visuales que generan la sensación de alineación entre varios planetas del sistema solar.

Si bien no se trata de alineamientos reales en el espacio, estos encuentros producen un efecto óptico que permite ver a varios planetas relativamente cerca entre sí desde la Tierra, en determinados momentos del día o la noche.

Las fechas clave del calendario astronómico

La primera gran cita llegará en febrero, cuando se produzca un desfile de seis planetas . Venus, Mercurio, Júpiter y Saturno podrán observarse a simple vista, mientras que Urano y Neptuno requerirán binoculares o telescopio. El 23 de febrero, Urano aparecerá próximo a la Luna y, pocos días después, el 26, se dará una conjunción entre la Luna y Júpiter.

La actividad continuará el 19 de mayo, con la Luna creciente ubicada entre Venus y Júpiter poco después del atardecer. En tanto, los días 8 y 9 de junio, estos dos planetas protagonizarán un llamativo efecto visual al parecer intercambiar posiciones en el cielo nocturno, un fenómeno conocido popularmente como “planeta doble”.

Fuente: Shutterstock buradaki

Durante la madrugada del 6 de octubre, se registrará una ocultación planetaria, cuando la Luna creciente oculte de manera temporal a Júpiter en algunas regiones del planeta. Más adelante, el 16 de noviembre, Marte y Júpiter se mostrarán muy cercanos en el cielo del este antes del amanecer, visibles en las primeras horas del día.

El cierre del año llegará el 4 de diciembre, con una nueva conjunción entre la Luna creciente y Venus, acompañada por otro acercamiento destacado entre Júpiter y Marte, que pondrá punto final a la secuencia de eventos astronómicos de 2026.

Cómo observar los desfiles planetarios

Gran parte de estos fenómenos podrá apreciarse a simple vista, siempre que las condiciones climáticas sean favorables y exista baja contaminación lumínica. Los especialistas recomiendan buscar espacios con horizonte despejado, orientándose hacia el este para los eventos matutinos y hacia el oeste para aquellos que ocurren tras la puesta del Sol.

El uso de binoculares comunes puede facilitar la observación de los planetas más lejanos, aunque no resulta imprescindible para la mayoría de los encuentros. También es importante prestar atención a los horarios, ya que algunos fenómenos se desarrollan pocos minutos antes del amanecer o inmediatamente después del atardecer.

Para una mejor experiencia, aplicaciones de astronomía y calendarios especializados permiten identificar con precisión la ubicación de cada planeta y saber hacia dónde dirigir la mirada en cada fecha.

Con una planificación mínima, los desfiles planetarios de 2026 ofrecen una oportunidad única para observar el movimiento del sistema solar y reconectar con el cielo nocturno.