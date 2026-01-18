Crece una alianza en América Latina que preocupa a China y Estados Unidos: las dos naciones más fuertes se juntan para derrotar a las superpotencias.

Construyen el primer túnel inteligente de América Latina: una obra extraordinaria con tecnología alemana y más de 80 estructuras

Las grandes potencias suelen medir sus movimientos en función de equilibrios que rara vez se alteran de forma abrupta. Sin embargo, en América Latina comienza a tomar forma una dinámica que despierta atención fuera de la región y redefine viejas relaciones de poder.

Dos de las economías más grandes del continente avanzan en una coordinación política y estratégica que busca algo más que beneficios comerciales. El objetivo declarado es ganar margen de maniobra frente a actores globales que históricamente marcaron la agenda regional.

Detrás de acuerdos bilaterales y gestos diplomáticos, se perfila una alianza que no apunta a la confrontación directa, pero sí a negociar en mejores condiciones con las grandes superpotencias. El alcance real de este entendimiento empieza a verse en los números y en los sectores involucrados.

Brasil y México consolidan la alianza más poderosa de América Latina

La iniciativa impulsada por los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum busca fortalecer el vínculo entre Brasil y México, las dos mayores economías de América Latina. Esta cooperación no es nueva y se apoya en una agenda bilateral extensa, construida a lo largo de los años mediante numerosos acuerdos comerciales, industriales y de cooperación, sin que exista una cifra oficial única y consolidada publicada por ambos Estados.

Lula Da Silva junto a Claudia Sheinbaum. (Fuente: archivo)

El entendimiento apunta a una integración progresiva en áreas estratégicas como comercio, industria, energía y tecnología, con la intención de construir una voz común en foros internacionales. La coordinación permite a ambos países sentarse a negociar con Estados Unidos, China y la Unión Europea desde una posición más equilibrada.

Brasil aporta una economía diversificada, con fuerte peso en agronegocios, energía y minería, mientras que México suma una industria manufacturera altamente integrada al mercado norteamericano a través del T-MEC. Esta complementariedad explica el interés mutuo en profundizar la alianza.

El impacto regional de la unión entre Brasil y México

En conjunto, Brasil y México concentran más del 55% del PBI de América Latina y cerca del 60% de las exportaciones regionales, un volumen que les otorga un peso político difícil de ignorar. Esta realidad empieza a modificar la forma en que actores externos miran a la región.

Europa observa con interés este acercamiento, especialmente por su vínculo con el Mercosur y el T-MEC, mientras que Estados Unidos evalúa cómo esta mayor cercanía podría influir en su histórica relación industrial con México. Al mismo tiempo, China, principal comprador de materias primas brasileñas, enfrenta un bloque más coordinado a la hora de negociar condiciones.

De cara a este 2026, se prevé una etapa de integración sectorial más profunda, con foco en áreas clave como:

Tecnología e innovación industrial

Energía y recursos estratégicos

Coordinación comercial y logística

El avance conjunto de Brasil y México no busca desplazar a las superpotencias, sino transformar a América Latina de una tradicional zona de influencia en un actor geopolítico con mayor autonomía y capacidad de decisión.