El promedio de los salarios en cada provincia puede variar a la hora de analizar los ingresos de los trabajadores formales. Los mismos pueden variar dependiendo el sector, experiencia, empresa y lugar en el que se encuentre el trabajador. En este sentido, el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Capital Humano elaboró una lista de cuáles son las provincias con mejores sueldos y sus resultados sorprendieron a más de uno. OEDE elaboró una lista que sorprendió por la diferencia marcada que existe entre ciertas provincias. Mientras algunas superan los dos millones de pesos como promedio, otras no superan el millón y padecen más la inflación. Un eje fundamental en este análisis es la ubicación geográfica. El último registro de OEDE, correspondiente al mes de septiembre del 2025 y el cual tiene en cuenta los sueldos medios neto de cada jurisdicción, señala que la provincia con mejores sueldos es Neuquen con un promedio de $2.716.975. Lo siguen Santa Cruz con 2.625.596 y Chubut con $2.256.286. La gran incógnita es a qué se debe esta particularidad y la respuesta es por la actividad petrolera asociado con Vaca Muerta. En los últimos años, Neuquén escaló varios lugares hasta ocupar este lugar del ranking. Asimismo, ocurre con las dos provincias sureñas que le siguen y que superan los salarios al promedio general gracias a la explotación de minas y canteras. Estas tres provincias son las únicas que superan en salarios netos los dos millones de pesos. Siguiendo con el listado, se encuentran jurisdicciones como la de Tierra del Fuego con un promedio de $1.957.050 y la Ciudad de Buenos Aires con $1.783.231. A diferencia de estos, hay un grupo de provincias que no alcanza el millón de pesos como promedio. Se trata de Santiago del Estero ($939.471), Misiones ($964.811) y Tucumán ($983.566). En resumen, lo que marca las diferencias salariales entre estas provincias a estructuras productivas distintas. En el sur predominan las actividades como el petróleo, gas y minería, los cuales generan salarios más altos al requerir manos de obra especializada y tener mayor productividad. Cabe recalcar que este informe corresponde a septiembre del 2025 y se esperan los valores actualizados en el 2026, el cual podría tener alguna modificación en el ranking.