Las zapatillas blancas son un clásico atemporal, pero mantenerlas en perfecto estado puede resultar complicado. Con el uso diario, se ensucian rápidamente y pierden su brillo original.

No obstante, hay un truco casero que promete limpiarlas en cuestión de minutos, sin necesidad de recurrir al tradicional vinagre o al bicarbonato de sodio.

¿Qué combinación blanqueadora sustituye al vinagre y al bicarbonato?

La mezcla para limpiar las zapatillas y devolverles su brillo original es detergente líquido con pasta dental. Aunque parezca inusual, la combinación de ambos productos genera una reacción que elimina la suciedad, las manchas y el tono amarillento sin dañar los materiales del calzado.

El detergente líquido actúa como desengrasante, arrastrando la mugre acumulada y aflojando la suciedad del tejido.

La pasta dental blanca, por su parte, contiene agentes blanqueadores suaves que ayudan a remover las manchas más difíciles y a recuperar el color original de la tela o el cuero sintético.

Truco casero para limpiar zapatillas con detergente y pasta dental

Para aplicar este truco casero, solo se requieren unos pocos elementos sencillos:

Ingredientes:

Detergente líquido

Pasta dental blanca (evitar las de color o en gel)

Cepillo de dientes viejo

Agua y un paño limpio

Paso a paso:

Preparar la mezcla: en un recipiente pequeño, combinar una cucharada de detergente con un poco de agua hasta obtener una espuma ligera. Aplicar la pasta dental: colocar una pequeña cantidad sobre un cepillo de dientes viejo y frotar con movimientos circulares las áreas más manchadas. Limpieza general: con otro cepillo, aplicar la mezcla de detergente por toda la superficie del calzado, incluyendo las suelas. Enjuagar y secar: retirar los restos con un paño húmedo o con agua limpia y dejar secar las zapatillas a la sombra, para evitar que se amarilleen con el sol.

¿Cómo limpiar zapatillas con detergente y pasta dental?

La eficacia de esta mezcla se debe a la acción conjunta del detergente y la pasta dental. El detergente limpia y desengrasa, mientras que la pasta dental actúa como pulidor, eliminando partículas de suciedad y aclarando la superficie.

Además, esta combinación resulta ideal para materiales delicados como lona, tela o cuero sintético, que pueden dañarse con vinagre o bicarbonato. Otro beneficio es que no deja un olor fuerte y se puede usar con frecuencia sin afectar el color ni la textura de las zapatillas.

¿Cómo conservar las zapatillas blancas durante más tiempo?