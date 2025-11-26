Recientemente, se popularizó en redes un truco único para poder eliminar las arrugas de la ropa sin esfuerzo. La técnica, que consiste agregar uno o dos cubitos de hielo dentro del tambor, ayuda a relajar las fibras y evita que la ropa salga arrugada.

¿Cómo funciona el truco del hielo en el lavarropas?

La técnica consiste en colocar cubitos de hielo junto con la carga habitual de ropa. Al comenzar el lavado, el movimiento del tambor y la temperatura moderada provocan que el hielo se derrita lentamente.

Ese proceso libera vapor dentro del lavarropas, lo que contribuye a:

Relajar tejidos

Reducir pliegues profundos

Disminuir la electricidad estática

Mantener las prendas más lisas al finalizar el lavado

¿Qué pasos hay que seguir para que el truco funcione?

Para obtener resultados visibles, es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones:

No llenar el tambor, para que la ropa pueda moverse y el vapor circule.

Elegir una temperatura templada, que permita que el hielo se derrita gradualmente.

Separar la ropa por tipo de tejido, ya que algodón, poliéster y telas livianas responden mejor.

Evitar ciclos muy fríos o muy calientes, donde el vapor no actúa correctamente.

¿Con qué tipos de telas funciona mejor este método?

El efecto es más notable en prendas livianas, como:

Algodón

Poliéster

Mezclas sintéticas

Las telas pesadas pueden necesitar más espacio y un ciclo más suave para evitar marcas. El truco no reemplaza el planchado en prendas formales, pero sí mejora la apariencia de la ropa de uso diario.

¿Por qué el secado es clave para evitar arrugas?

Aunque el hielo ayuda durante el lavado, el secado puede arruinar o potenciar el resultado. Por eso se debe: