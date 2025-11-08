La gigantesca marca de outlets de artículos para el hogar de origen brasileño, Vestcasa, llegó a Argentina y abrió su primera tienda en Buenos Aires. El establecimiento es furor por las ofertas que tiene y los precios bajos que ofrece.

Hace una semana Vestcasa abrió las puertas del local ubicado en la avenida General Paz 10.674, en el barrio de Liniers, y ya recibió a miles de clientes que asistieron para comprar todo tipo de artículos. El outlet se encuentra a metros de la Avenida Rivadavia y tiene promociones que son imperdibles.

Qué se puede comprar en Vestcasa, el outlet de artículos para el hogar que es furor

Vestcasa es una tienda de elementos del hogar y decoración muy conocida en Brasil y que, tras extenderse a Paraguay, arribó en Argentina con la apertura de su primera sucursal en el país.

En el outlet se pueden conseguir artículos de cama, como acolchados, juegos de sábanas, frazadas, mantas y almohadas, elementos de baño, juegos de jardín, sillas, mesas y productos de decoración.

Además, Vestcasa ofrece cajas de herramientas, conservadoras portátiles, baldes, tachos, manteles, canastos plásticos, perchas, set de vasos, artículos de limpieza y todo tipo de elementos de uso diario en el hogar.

Cómo son los precios de Vestcasa

El éxito de este outlet es no solo la amplia variedad de cosas que ofrece, si no lo bajo que son sus precios. Por ejemplo, las heladeritas plásticas están a $4.900, las cajas de herramientas a $4.500 y sillas a $5.900.

Además, hay canastos organizadores que oscilan entre $4.500 y $9.900, como así también juegos de perchas plásticas a $2.500. En el caso de los elementos de cama, hay edredones de dos plazas a $34.900, mantas a $5.500 y almohadas a $4.900.

Asimismo, los horarios de atención al público son de lunes a domingo de 08:00 a 18:00 y se recomienda ir con tiempo debido al importante caudal de público que asiste a diario.

Por su parte, las ofertas pueden variar y los precios se modifican según los artículos disponibles que tenga el gigantesco outlet que abrió el primer fin de semana de noviembre.

Por qué Vestcasa es tan popular

La firma es oriunda de Brasil y cuenta con cientos de locales distribuidos en las ciudades más importantes del vecino país. Los hermanos Ahmad y Mohamad Yassin modificaron la tienda original de sus padres y en el año 2008 abrieron la primera tienda con el nombre de Vestcasa.

Ahora, y luego de haberse establecido en Paraguay con gigantescos outlets como el que hay en Ciudad del Este, Vestcasa decidió apostar en el mercado argentino e inaugurar la primera de sus sucursales en el país.