La Agencia Nacional de Infraestructura de Colombia confirmó la adjudicación de una nueva terminal marítima multipropósito en Ciénaga, un proyecto clave para fortalecer la logística y el comercio exterior en el país. La concesión fue otorgada a Sociedad Portuaria Río Córdoba S.A., que asumirá la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura durante los próximos 30 años. La iniciativa busca ampliar la capacidad portuaria y mejorar la eficiencia en el transporte de carga. Este desarrollo se enmarca en la estrategia nacional de transporte multimodal, que busca integrar diferentes sistemas como el ferroviario, carretero y energético, con el objetivo de reducir costos logísticos y aumentar la competitividad de Colombia en los mercados internacionales. La terminal multipropósito en Ciénaga está diseñada para manejar distintos tipos de carga, incluyendo graneles sólidos, líquidos y mercancía general. Se proyecta que, durante la vigencia del contrato, movilice cerca de 160 millones de toneladas y alrededor de 200.000 contenedores. Este volumen posicionará al puerto como un punto estratégico para el comercio exterior, facilitando tanto las exportaciones como las importaciones. La infraestructura permitirá mejorar la eficiencia operativa y responder a la creciente demanda del mercado logístico. Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la fuerte integración con el sistema ferroviario. Se estima que el 90 % de la carga que ingrese o salga del puerto será transportada por tren, lo que representa un cambio significativo frente a la alta dependencia del transporte por carretera. El puerto estará conectado con el corredor férreo La Dorada–Chiriguaná, lo que permitirá movilizar grandes volúmenes de mercancía de manera más eficiente. Este modelo apunta a reducir costos logísticos y mejorar los tiempos de traslado desde los centros productivos hacia la costa. Además del sistema ferroviario, la terminal contará con conexión a importantes corredores logísticos. Entre ellos se destacan la Ruta del Sol, clave para el transporte terrestre de carga, y el poliducto Pozos Colorados–Galán, fundamental para el manejo de hidrocarburos. Esta articulación permitirá consolidar un modelo de transporte multimodal que combine diferentes infraestructuras, optimizando la distribución de mercancías en todo el territorio. La integración de estos sistemas busca mejorar la competitividad del país en el comercio internacional. El desarrollo de esta infraestructura requiere una inversión superior a los 82,8 millones de dólares, destinados a garantizar la operación de buques de gran tamaño y la seguridad en las maniobras portuarias. Entre las principales obras se incluyen el dragado del canal de acceso y la construcción del muelle principal. Asimismo, el proyecto contempla la adecuación de instalaciones para el manejo de contenedores y graneles, lo que permitirá una operación eficiente y moderna. Con esta iniciativa, Ciénaga se consolida como un punto estratégico para el desarrollo logístico y el crecimiento económico del país.