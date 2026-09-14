Cuidar a las plantas, sean de interior o de exterior, representan un gran gasto de tiempo y energía, porque no solo se trata de regarlas y mantener la tierra saludable, también se debe tener en cuenta sus horarios de sol y buscar la forma de optimizar su absorción.

Entre los diferentes trucos caseros de cuidado que circulan por internet, el método de colocar papel aluminio alrededor de las plantas es uno de los mejores y más eficaces.

¿Para qué sirve colocar papel aluminio alrededor de las plantas?

El papel aluminio puede usarse como una cobertura parcial sobre el sustrato o en el borde de la maceta. Su función es reducir la evaporación del agua para que la tierra conserve la humedad por más tiempo.

Además, también ayuda a reflejar la luz hacia las hojas, un beneficio que puede aprovecharse en plantas ubicadas cerca de una ventana o en espacios con iluminación limitada.

Adicionalmente, puede actuar como una barrera física que dificulte el paso de hormigas y otras plagas que se desplazan por la maceta.

No reemplaza un control de plagas si hay una infestación.

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¿Cómo colocar papel aluminio alrededor de las plantas de forma correcta?

Para usar este método de manera correcta, se debe cortar el papel aluminio en tiras y ubicarlo alrededor del borde interno de la maceta o sobre una parte de la tierra. El mismo no debe entrar en contacto con los tallos ni hojas, o cubrir por completo el sustrato.

Lo ideal es dejar determinados sectores de tierra descubiertos para que circule el aire y para poder controlar la humedad al regar.

¿Por qué recomiendan colocar papel aluminio alrededor de las plantas?

Este método es recomendado por su carácter casero y económico. Además, ayuda a cuidar las plantas con factores muy importantes como la humedad, la luz disponible y la protección del calor directo. Resulta especialmente útil con plantas en maceta que se secan muy rápido o reciben sol intenso.

No obstante, este truco debe usarse con moderación, ya que si refleja demasiado el calor hacia una planta expuesta al sol fuerte o mantiene la tierra permanentemente húmeda, puede generar un efecto contrario al que se busca.