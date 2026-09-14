Al momento de barrer los pisos del hogar, existe un truco casero sumamente sencillo de poner en práctica que puede facilitar la engorrosa tarea de levantar cada pelo y pelusa: colocar una bolsa de supermercado en la escoba.

Esta técnica permite facilitar la recolección de residuos que normalmente quedan atrapados en las cerdas de la escoba o se dispersan fácilmente por el ambiente con el movimiento natural del barrido.

Poner una bolsa de supermercado en la escoba: para qué sirve

Este truco que puede ponerse en práctica en pocos segundos permite barrer pelos, pelos de mascota y pelusas con mayor facilidad.

Al colocar la bolsa sobre las cerdas, los residuos se reúnen por estática y pueden retirarse de manera sencilla al finalizar todo el recorrido.

Este truco permite barrer con mayor facilidad pelusas y pelos. Imagen creada con IA - Gemini

Cómo se usa correctamente el truco de la bolsa de supermercado en la escoba

En primer lugar, la escoba debe colocarse dentro de la bolsa, procurando que todas las cerdas estén cubiertas y anudando los extremos en el mango.

Luego, se debe barrer normalmente, pasando la escoba por las zonas donde se encuentran los pelos y las pelusas.