En esta noticia
Lidl sorprende con un modelo de nueva generación que promete un tostado más preciso y versátil gracias a sus 6 niveles de tostado, función de descongelación y un diseño cuidado en acero inoxidable.
Se trata de la tostadora Russell Hobbs de ranura larga, un pequeño electrodoméstico pensado para quienes buscan resultados homogéneos y mayor control en el desayuno diario.
Con más de 30 años de presencia en España, Lidl se ha consolidado como una de las principales cadenas del país, con más de 700 tiendas y una potente plataforma online.
¿Cómo funciona la tostadora Russell Hobbs?
La Russell Hobbs Tostadora de ranura larga 1000 W está diseñada para adaptarse a distintos tipos de pan y preferencias de tostado. Incorpora un selector con seis niveles ajustables, que permite elegir desde un dorado ligero hasta un tostado más intenso. Además, suma función de descongelación, ideal para tostar pan directamente del freezer sin perder textura, y botón de parada para interrumpir el proceso en cualquier momento.
Su función de elevación facilita la extracción segura de las rebanadas, mientras que el soporte para panecillos amplía las opciones más allá del pan de molde, permitiendo calentar bollería de forma uniforme.
Características principales
Funciones
- 6 niveles de tostado ajustables
- Función de descongelación
- Función de parada inmediata
- Función de elevación para una extracción segura
- Potencia de 1000 W
Diseño
- Ranura larga para distintos tamaños de pan
- Bandeja recogemigas extraíble para fácil limpieza
- Soporte para panecillos incluido
- Superficie de acero inoxidable lacado con aplicaciones de plástico
- Parte de la serie Colours Plus+ Cream de Russell Hobbs
¿Cómo comprar la tostadora de Lidl?
Esta tostadora de Russell Hobbs se ofrece en Lidl con un 57% de descuento. De ese modo, pasa de un precio original de 70,99 euros a 29,99 euros.
La compra se realiza exclusivamente a través de la tienda online de Lidl, donde puede consultarse la disponibilidad y las condiciones de envío. Se trata de una oportunidad destacada para renovar la tostadora con un modelo más completo y a precio rebajado.