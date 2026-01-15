Se despide la escoba: este limpiador a vapor 3 en 1 de Lidl se adapta a cualquier superficie. (Fuente: Freepik).

En España, Lidl vuelve a estar en el foco por otro de sus productos estrella: una mopa de vapor 3 en 1 que promete revolucionar la limpieza del hogar. El dispositivo, que funciona tanto como escoba de vapor como limpiador de mano, se adapta a todo tipo de superficies.

Su versatilidad y practicidad ha generado furor entre los consumidores, con reseñas que destacan su potencia, rapidez y facilidad de uso. Además, su precio accesible y su rendimiento profesional la han convertido en una de las compras más buscadas del momento.

Desde su lanzamiento, se han llenado de comentarios positivos que aseguran que vale cada euro que cuesta: "Solo inviertes todo tu dinero limpiando tu baño con esto“, escribió un comprador en la página web de Lidl.

Escoba a vapor de Lidl: ¿cuáles son sus características?

Esta escoba de vapor combina practicidad y potencia, ofreciendo una limpieza profunda en suelos, baldosas, alfombras y otras superficies del hogar. En ese sentido, sus características son las siguientes:

Potencia: 1500 W

1500 W Capacidad del depósito: 350 ml

350 ml Vapor listo en 30 segundos

Intensidad de vapor ajustable de forma continua

Unidad de vapor extraíble , ideal para usarla también como limpiador de mano

, ideal para usarla también como limpiador de mano Mango plegable que permite ahorrar espacio al guardarla

que permite ahorrar espacio al guardarla Tiempo de funcionamiento: aprox. 11 minutos por llenado

aprox. 11 minutos por llenado Longitud del cable: 6 metros

6 metros Clase de protección: IPX4

IPX4 Peso: 3,15 kg

3,15 kg Medidas: 32,4 x 18 x 112,2 cm

La escoba a vapor de Lidl 3 en 1 se adapta a cualquier superficie. (Fuente: Lidl).

Mopa a vapor de Lidl: ¿cuál es su precio?

El precio oficial del modelo es de 39,99 euros, una cifra que resulta competitiva para un producto de estas prestaciones. Las opiniones de los compradores resaltan su excelente relación calidad-precio, especialmente por la cantidad de accesorios incluidos y su doble función como escoba y limpiador portátil.

Muchos usuarios destacan que, frente a modelos más caros, esta opción ofrece resultados comparables en menos tiempo y con un consumo energético reducido.

Mopa a vapor de Lidl: ¿cómo se consigue?

La mopa de vapor solo está disponible en la tienda online de Lidl, ya que no se vende en establecimientos físicos. Asimismo, la venta exclusiva por internet busca facilitar el acceso a todo el país.

Para adquirirla, los clientes deben acceder al sitio web oficial de la cadena, seleccionar el producto y completar la compra de manera segura desde la sección “Hogar y limpieza”.