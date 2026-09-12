El ejercicio ideal para cuidar el corazón y mejorar la circulación.

Andar en bicicleta puede convertirse en una forma sencilla de incorporar actividad física a la rutina diaria sin pagar una membresía de gimnasio. La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México señala que pedalear es una manera práctica, saludable y sustentable de recorrer la capital.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de la CDMX, cada pedaleo puede aportar beneficios que van más allá del traslado, especialmente cuando la bicicleta se utiliza con regularidad como parte de la vida cotidiana.

Beneficios de usar la bici para hacer ejercicio. Gobierno de CDMX

Entre los beneficios que destaca el Gobierno de la CDMX se encuentran:

Reduce el estrés.

Mejora la salud física y mental.

Ahorra tiempo en determinados traslados.

Es una alternativa amigable con el medio ambiente.

Beneficios para la salud física según los NIH

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) explican que la actividad física no solo contribuye al bienestar general, sino que puede ayudar a mejorar diferentes aspectos de la salud. Entre las actividades recomendadas se encuentra precisamente andar en bicicleta, junto con caminar y bailar.

Esta bicicleta eléctrica de Decathlon está en tendencia: tiene una autonomía de 150 km y motor de 250 W. Decathlon

El ejercicio de resistencia aumenta la respiración y hace que el corazón lata con mayor intensidad, mientras genera sustancias químicas en el organismo que pueden contribuir a mejorar el estado de ánimo.

Además, realizar actividad física de manera habitual puede ayudar a:

Aumentar el nivel de energía.

Mejorar el sueño.

Mantener una vida físicamente activa.

Favorecer determinadas funciones cognitivas, como planificar actividades y cambiar rápidamente entre tareas.

Por eso, utilizar la bicicleta para hacer un recorrido cotidiano puede ser una oportunidad para sumar movimiento al día sin necesidad de convertirlo en una sesión formal de gimnasio.

Biciletas eléctricas con nuevas restricciones en CDMX. Fuente: Freepik.

Beneficios para la salud mental según los NIH

Los NIH señalan que las investigaciones han demostrado que el ejercicio también beneficia la salud emocional y mental. La actividad física puede ayudar a reducir los sentimientos de depresión y estrés y, al mismo tiempo, mejorar el estado de ánimo y el bienestar emocional general.

Entre los efectos que destaca esta institución están:

Reducir el estrés y los sentimientos de depresión.

Mejorar el estado de ánimo.

Favorecer el bienestar emocional .

Generar una mayor sensación de control .

Contribuir a mejorar algunas funciones cognitivas.

Los NIH también explican que hacer ejercicio acompañado puede aportar un beneficio adicional: el apoyo emocional de otra persona. Así, salir a pedalear con un amigo, familiar o pareja puede sumar actividad física y convivencia a una misma rutina.

En este sentido, la bicicleta puede ser mucho más que un medio de transporte: es una manera accesible de mantenerse activo, desplazarse por la ciudad y cuidar simultáneamente la salud física y el bienestar mental.