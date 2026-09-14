En lo alto de las Sierras Grandes cordobesas se encuentra una villa de montaña que parece extraída de un cuento centroeuropeo.

La Cumbrecita, situada en el Valle de Calamuchita a 1.450 metros sobre el nivel del mar, ostenta el título de ser el único pueblo 100% peatonal de la Argentina.

Declarada reserva natural comunitaria, la localidad combina una arquitectura de impronta alpina con un entorno de bosques implantados, ríos de agua cristalina y una estricta política de preservación ambiental.

Un refugio 100% peatonal y sustentable

Fundada en la década de 1930 por la familia de inmigrantes alemanes Cabiol, la comuna mantiene una regulación urbana rígida para preservar su fisonomía original.

Todos los vehículos particulares tienen prohibido el ingreso y la circulación por el casco urbano , debiendo estacionar obligatoriamente en la playa acondicionada en la entrada del pueblo. A partir de allí, el recorrido se realiza exclusivamente a pie por calles de tierra, pasarelas de madera y senderos de montaña.

El paisaje boscoso que rodea a las construcciones no es producto del azar: pinares, abedules y liquidámbares fueron forestados a mano sobre la geografía rocosa de las sierras.

Asimismo, la normativa local exige fachadas de madera, techos a dos aguas y cartelería artesanal tallada para mantener la estética germánica en cada rincón.

Atractivos naturales e imperdibles para recorrer a pie

La geografía del lugar invita a la caminata y al contacto directo con la naturaleza a través de diversos puntos de interés:

La Cascada Grande: Un salto de agua de 14 metros de altura escondido en un cañadón rocoso al que se accede tras una caminata de 25 minutos.

La Olla: Un piletón natural formado sobre el río del Medio con más de 6 metros de profundidad, enmarcado por densas coníferas.

Río Subterráneo: Un tramo donde el curso de agua transcurre por debajo de enormes bloques de piedra, cuya travesía requiere precaución o la compañía de un guía local.

El Cucu y el Reloj de Sol: Esculturas de madera talladas a mano ubicadas en el centro comercial, símbolos de la tradición artesanal del pueblo.

Capilla Ecuménica: Un templo de madera erigido en la cima de una colina que permanece abierto a todas las manifestaciones religiosas.

Sabores de montaña y repostería alpina

La gastronomía constituye otro de los pilares de la experiencia en la reserva.

Los restaurantes y casas de té de La Cumbrecita ofrecen platos tradicionales de la cocina centroeuropea, entre los que se destacan el goulash con spaetzle, las clásicas salchichas alemanas con chucrut y la trucha fresca de río.

La propuesta se completa con repostería artesanal típica como el apfelstrudel y la torta Selva Negra, acompañados por cervezas artesanales producidas en la región del valle.