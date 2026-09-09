La proliferación de viviendas turísticas en España es percibida por una amplia mayoría de ciudadanos como un factor que encarece el alquiler y complica el acceso a la vivienda habitual. Según el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 79,3% de los españoles comparte esta opinión.

Los datos, difundidos este miércoles y recogidos por EFE, también muestran que el 76,7% considera que los apartamentos y viviendas de uso turístico generan con frecuencia conflictos de convivencia entre visitantes y residentes.

La encuesta fue realizada entre el 13 y el 21 de julio sobre una muestra de 6029 entrevistas. Además de la vivienda turística, analiza los hábitos vacacionales de los españoles y su percepción sobre el impacto del cambio climático en el turismo.

El 79,3% cree que las viviendas turísticas encarecen el alquiler

La percepción mayoritaria es que el crecimiento de las viviendas de alquiler turístico tiene consecuencias sobre el mercado residencial. Casi ocho de cada diez encuestados consideran que contribuyen a aumentar los precios y dificultan el acceso a una vivienda destinada a residencia habitual.

El rechazo también aparece en el ámbito de la convivencia. Un 76,7% de los españoles cree que este tipo de alojamiento genera con frecuencia conflictos vecinales entre turistas y residentes locales.

Pese a estas percepciones, el 14% de los encuestados asegura que utiliza viviendas de alquiler o apartamentos turísticos durante sus vacaciones. La opción mayoritaria sigue siendo el hotel o apartahotel, elegido por el 46,9%, mientras que un 12,6% se aloja en casas de familiares o amigos.

De esta forma, los datos reflejan que las viviendas turísticas forman parte de la oferta habitual de alojamiento, pero al mismo tiempo una amplia mayoría de ciudadanos las relaciona con problemas de acceso a la vivienda y convivencia.

Cómo viajan los españoles durante sus vacaciones

La mayoría de quienes se toman vacaciones de verano lo hace durante períodos relativamente cortos. El 31,4% se va entre una y dos semanas, mientras que un 28,8% dispone de solo una semana y un 16% se ausenta menos de siete días.

En cuanto al destino, el 69,2% elige España, frente al 6,6% que viaja exclusivamente al extranjero. Otro 22,1% combina destinos nacionales e internacionales.

La costa continúa siendo la opción preferida. Un 38,2% opta por pueblos costeros o próximos al mar y un 25,8% elige ciudades costeras. Por su parte, un 21,4% prefiere pueblos del interior, el campo o la montaña.

Si pudieran elegir libremente el tipo de viaje, el 38,8% se decantaría por un destino de sol y playa, frente al 20,8% que prioriza el turismo cultural y el 16,3% que busca principalmente naturaleza.

Viviendas turísticas bajo la lupa: 8 de cada 10 españoles creen que encarece el alquiler (foto: ChatGPT) ChatGPT

El 90,9% cree que el norte de España ganará turistas por el cambio climático

El estudio del CIS también aborda el efecto que puede tener el cambio climático sobre el turismo en España. El 80,6% considera que tendrá consecuencias sobre el sector durante los próximos diez años.

Entre quienes anticipan ese impacto, la valoración es mayoritariamente negativa: el 82,5% cree que los efectos serán perjudiciales, mientras que solo un 10,5% espera consecuencias positivas.

Además, el 79,2% está muy o bastante de acuerdo con que el aumento de las temperaturas podría reducir la llegada de turistas a la costa mediterránea durante los meses de verano.

En sentido contrario, el 90,9% de los encuestados cree que el norte de España podría experimentar un aumento de la demanda turística durante el verano, lo que apunta a un posible cambio en los destinos elegidos a medida que aumenten las temperaturas.