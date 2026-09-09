Las calles empedradas y la arquitectura colonial convierten a este destino en uno de los pueblos más fotografiados de Boyacá.

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Monguí se destaca como uno de los pueblos más apreciados por los viajeros, según la revista Semana. Es reconocido por sus paisajes, su atmósfera serena y la rica tradición culinaria que ha mantenido a lo largo de los años.

Boyacá se erige como uno de los departamentos más apreciados por quienes buscan historia, arquitectura colonial y naturaleza en un solo destino. Más allá de localidades reconocidas como Paipa o Ráquira, existen municipios que están ganando notoriedad por su singular identidad cultural y su variada oferta gastronómica.

Qué comer en Monguí: sabores imperdibles del pueblo gourmet de Boyacá

Uno de los más destacados atractivos del municipio es su cocina típica, que se basa en ingredientes autóctonos de la región cundiboyacense. Se destacan numerosos platos elaborados con maíz, papa, habas y diversas variedades de cereales, los cuales son fundamentales en la cultura gastronómica local.

Entre las recetas más tradicionales se encuentran el cocido boyacense, los cuchucos de trigo y cebada, la changua, el ajiaco, así como las mazamorras. Igualmente, se elaboran preparaciones artesanales tales como envueltos, bizcochuelos y colaciones de maíz.

Es común hallar sopas tradicionales que se preparan con costilla de cerdo o espinazo, consideradas un componente esencial de la cocina típica de la región y uno de los platos más solicitados por turistas nacionales.

Qué ver y hacer en Monguí: los mejores planes y lugares imperdibles

Uno de los recorridos más destacables es el de las fábricas artesanales de balones, una tradición que ha caracterizado al municipio a lo largo de generaciones y que representa una parte importante de la economía local. En estos lugares, los turistas tienen la oportunidad de familiarizarse con el proceso de producción y la historia relacionada con esta práctica.

En el centro del pueblo, es posible observar monumentos en piedra que rinden homenaje a las actividades tradicionales de la región, así como una antigua pila de agua que evoca las costumbres de los habitantes de hace varias décadas.

Además de su comida, Monguí se distingue por preservar una arquitectura colonial que transporta a otra época. Sus calles de piedra y su plaza principal se han convertido en algunos de los sitios más fotografiados por los visitantes.

Las calles empedradas y la arquitectura colonial convierten a Monguí en uno de los pueblos más fotografiados de Boyacá. Shutterstock

Monguí, Boyacá: por qué es uno de los destinos más visitados

El valor histórico del pueblo y la conservación de sus tradiciones se suman a la naturaleza, cultura y tradición que ofrece el municipio. Esto ha contribuido a su consolidación como uno de los destinos turísticos más recomendados en Boyacá en los últimos años.

Su ubicación entre montañas y paisajes andinos lo convierte en un lugar ideal para aquellos que buscan descanso alejado de las grandes ciudades.