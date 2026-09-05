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Ni banana ni agua tónica: la manera ideal de cortar los calambres al instante y no sufrir dolores musculares.

Ni banana ni agua tónica: cada vez más deportistas de elite recurren a un truco mucho más simple para frenar un calambre en segundos.

Por qué funciona el jugo de pepinillos

Se trata del líquido de conserva de los pepinillos en vinagre, un clásico de cualquier alacena que ganó fama por su uso entre tenistas y ciclistas profesionales.

Durante años se creyó que su efecto se debía al sodio y al agua que aporta. Sin embargo, la explicación es otra.

Según explicó la nutricionista Eider Sánchez, jefa del Servicio de Nutrición de Policlínica Gipuzkoa, el efecto no viene del contenido en sales.

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“Es un truco muy útil para resolver al instante los calambres. Es muy efectivo y muy inmediato”, aseguró la especialista.

La clave está en el sabor intenso y el ácido acético del vinagre, que generan una respuesta rápida del sistema nervioso y cortan la señal que sostiene la contracción muscular involuntaria .

Estudios del investigador Kevin Miller respaldan este mecanismo: en pruebas experimentales, el jugo de pepinillos redujo de forma aguda la duración de calambres inducidos en personas deshidratadas.

Cómo y cuándo usarlo

El remedio tiene un uso puntual, no preventivo. Algunas claves para aprovecharlo bien:

Tomar un trago pequeño apenas aparece el calambre, no antes del esfuerzo físico

No reemplaza una bebida isotónica ni una buena hidratación previa

No aporta energía ni carbohidratos, por lo que no sirve como bebida de rendimiento

Es seguro y económico, ya que cualquier frasco de pepinillos en conserva sirve

Los especialistas coinciden en que no es un método para prevenir calambres, sino una herramienta de emergencia cuando el músculo ya se contrajo.