Históricamente, la vejez se asocia con determinadas edades de la vida. Sin embargo, estudios científicos recientes muestran que el envejecimiento no responde únicamente a una edad cronológica, sino a procesos biológicos internos que se activan en distintos momentos de la vida. Un trabajo de la Universidad de Stanford permitió identificar con mayor precisión cuándo comienza el deterioro del organismo.

El estudio, publicado en la revista Nature Medicine, analizó miles de muestras de sangre y concluyó que la vejez biológica no es un proceso gradual, sino que avanza por etapas bien definidas, con cambios internos que se aceleran a partir de ciertos umbrales.

¿A qué edad empieza la vejez según la ciencia?

De acuerdo con la investigación, la vejez propiamente dicha comienza a partir de los 78 años. Antes de esa edad, el cuerpo atraviesa fases de envejecimiento progresivo, pero sin ingresar todavía en la etapa que los científicos definen como vejez desde el punto de vista biológico.

Esto explica por qué muchas personas de 60 o incluso 70 años pueden conservar un buen estado físico, ya que su organismo aún se encuentra en una etapa previa, conocida como madurez tardía.

¿Cuáles son las etapas del envejecimiento humano?

El análisis permitió dividir el envejecimiento en tres grandes etapas. La primera comienza alrededor de los 34 años, momento en el que se detectan los primeros cambios biológicos internos, aunque todavía no sean visibles.

La segunda etapa se extiende entre los 60 y los 78 años, período en el que el deterioro se vuelve más evidente. Recién, a partir de los 78 años se inicia la vejez, con un descenso más marcado en las funciones del organismo.

¿Por qué las proteínas en sangre permiten medir la edad biológica?

Los investigadores estudiaron el plasma sanguíneo de más de 4.000 personas, analizando miles de proteínas que cambian su comportamiento con el paso del tiempo. Estas proteínas reflejan el estado real de las células y los tejidos del cuerpo.

Según los científicos, cuando los niveles de ciertas proteínas disminuyen o se alteran de forma significativa, indican que el organismo está envejeciendo, incluso si la edad cronológica no lo refleja de manera evidente.

¿Cuáles son los principales signos biológicos del envejecimiento?

El estudio identificó patrones comunes asociados a la vejez, como la ralentización del metabolismo, la pérdida de masa muscular y el debilitamiento de la estructura ósea. También aparecen cambios en la piel, el sueño, la visión y la audición.

Estos procesos están vinculados a una menor capacidad del cuerpo para reparar el ADN y regenerar tejidos, lo que explica por qué el envejecimiento se manifiesta de forma más intensa a partir de cierta edad.