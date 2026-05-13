Después de varias horas de ayuno nocturno, el cuerpo necesita nutrientes clave para activar la recuperación, estimular el crecimiento del músculo y mejorar el rendimiento físico durante el resto del día. Especialistas en nutrición deportiva coinciden en que no alcanza con entrenar: elegir correctamente qué comer apenas comienza el día puede potenciar los resultados y evitar errores que frenen el progreso. Además este tipo de rutinas contribuyen en el control de la presión arterial. El primer objetivo al romper el ayuno es aportar proteínas de calidad, ya que son esenciales para reparar y construir tejido muscular. A eso deben sumarse carbohidratos complejos, que ayudan a recuperar energía, y una porción moderada de grasas saludables, fundamentales para el equilibrio hormonal. Entre los alimentos más recomendados por especialistas aparecen: No existe una única fórmula: el mejor desayuno dependerá del objetivo, el tipo de entrenamiento y las preferencias personales. Sin embargo, estas combinaciones suelen ser las más recomendadas: 1. Desayuno salado: huevos revueltos con verduras, tostadas integrales y palta. Una combinación clásica para quienes entrenan fuerza. 2. Desayuno dulce: avena con banana, yogur griego y mantequilla de maní. Ideal para sumar calorías de calidad. 3. Opción vegana: bebida vegetal, semillas de chía, frutos secos, proteína vegetal y fruta fresca. Muchos creen que para ganar músculo alcanza con comer más, pero los expertos advierten que hacerlo sin estrategia puede aumentar grasa corporal en lugar de masa muscular. La clave está en mantener una alimentación equilibrada, distribuir proteínas durante el día y acompañar todo con entrenamiento de fuerza y descanso adecuado. Sin esa combinación, los resultados suelen demorarse mucho más.