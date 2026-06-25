A partir de la baja de los precios internacionales del petróleo y los reiterados pedidos del sector agropecuario por la falta de competitividad, en el gobierno comenzaron a analizar una reducción en las tarifas.

“Con el tema de la guerra, lo mismo que estuvimos hablando: si comparativamente vemos los precios, no los trasladamos a los combustibles de manera directa. Tenemos un acumulado del 40% a esta altura que no trasladamos a precio, y lo mismo estamos viendo para bajar el precio”, aseguró la ministra Cardona en rueda de prensa.

La jerarca adelantó que buscarán evitar que se hagan movimientos bruscos. “Así como el shock no se mandó de forma directa al precio al inicio, ahora también haremos paulatinamente lo que tengamos que hacer respecto a lo que va pasando a nivel del mundo”, remarcó.

Cardona explicó que se estudian varias medidas vinculadas al supergás con el objetivo de aliviar el impacto del invierno en los hogares.

“Vino el frío complicado para la ciudadanía, y nos gustaría repetir algún tipo de decisión que sea beneficiosa para el bolsillo de la gente con este invierno, como hicimos el año pasado”, señaló.

El reclamo de la Federación Rural

En tanto, la Federación Rural cuestionó, una vez más, los altos precios del gasoil que afectan al sector. “Mientras el precio internacional del crudo retrocede, el gasoil en Uruguay mantiene valores que siguen castigando la producción nacional. El combustible es un insumo esencial para el agro, el transporte y toda la cadena productiva. Cada peso de sobrecosto termina afectando la competitividad, la inversión y el desarrollo del interior del país”, señala un comunicado de la gremial.

Los productores señalaron que el precio del gasoil 50S pasó de 48,90 en febrero a 61,76 pesos por litro desde el 1° de junio, lo que representa un incremento de 26,3% en tres meses.

Para la Federación Rural el precio debería estar en valores cercanos a los registrados en abril de 2026, cuando era de 50,63 pesos por litro.

La respuesta del presidente

Orsi dijo que “el valor de los combustibles no es solo un tema de Uruguay”, y que “no hay miras de que haya paz definitiva” en la guerra de Oriente Medio, que impulsó al alza el precio internacional de petróleo.

“Como país tomador de precio tenemos que hacer todos los esfuerzos para recargar lo menos posible”, dijo el presidente y destacó que Ancap “amortigua” el incremento.

“A algunos productores les afecta más que otros”, y reconoció que “es complejo” tanto para “productores, transportistas y la población en general”, señaló sobre el reclamo de los productores.