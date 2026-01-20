El Aconcagua es uno de las montañas más escaladas por los andinistas

Un andinista francés murió este lunes mientras ascendía el cerro Aconcagua, en un sector ubicado a unos 6.700 metros sobre el nivel del mar, cerca de la cumbre.

La víctima fue identificada como Guillaume Ferey , de 33 años, quien se desvaneció durante el ascenso por la ruta normal , en la zona conocida como “La Canaleta” o “La Cueva”, uno de los tramos finales antes de alcanzar la cima del denominado “Techo de América”.

Según informaron las autoridades del Parque Provincial Aconcagua, el incidente fue reportado a las 11:57, cuando el guía que acompañaba al montañista alertó por radio que Ferey había perdido la conciencia y no presentaba signos vitales. De inmediato, el servicio médico de Nido de Cóndores y la Patrulla de Rescate coordinaron un operativo de emergencia.

El guía y otros andinistas que se encontraban en la zona realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y le administraron adrenalina durante aproximadamente 30 minutos, siguiendo indicaciones médicas. Sin embargo, los esfuerzos no lograron revertir el cuadro. A las 12:50, personal especializado de rescate arribó al lugar y confirmó el fallecimiento en plena alta montaña.

Tras constatar la muerte, efectivos de la Patrulla de Rescate solicitaron instrucciones al ayudante fiscal Ricardo Iturbide, a cargo de la Oficina Fiscal N°11, quien dispuso las actuaciones correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

El operativo de recuperación de los restos está previsto para comenzar a partir de la medianoche, con el objetivo de trasladar el cuerpo hasta el Gran Acarreo, una zona de extracción aérea ubicada a unos 6.000 metros de altura, alrededor de las 8:30.

Segunda muerte en la temporada

La tragedia de Ferey es la segunda muerte registrada en el Aconcagua durante la temporada 2026. El primer caso ocurrió el 4 de enero, cuando el andinista ruso Konstantin Bitiukov, de 55 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio en el paraje “El Hombro”, a unos 6.800 metros de altura.

En aquel episodio, el servicio médico del parque acudió tras la alerta de un guía del grupo y realizó maniobras de RCP durante unos 20 minutos, aunque tampoco fue posible salvarle la vida.