Un dramático siniestro vial ocurrido en la noche del domingo.

Dicen que el amor de un padre no tiene límites y así quedó demostrado en la Ruta 9, casi Av. Juan Domingo Perón, en pleno centro de Las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.

En una escena que conmovió a todos los testigos, un padre protagonizó un acto de amor sin importarle exponer su vida con tal de salvar la de su hijo.

Todo ocurrió la noche del domingo cuando Juan Darío Domingo, de 30 años, se arrojó frente a un colectivo para evitar que atropellara a su hijo, que había cruzado de forma repentina.

El episodio se dio alrededor de las 22.30 hs sobre la Ruta Nacional Nº 9, a la altura de la avenida Juan Domingo Perón, un sector conocido por el intenso movimiento tanto vehicular como peatonal.

Según consta en el informe preliminar y en la declaración del conductor del colectivo involucrado, el menor cruzó la vía de manera imprevista.

El colectivo Mercedes Benz modelo O-500 RSD era conducido por Juan Pablo Tolotti García, de 46 años, quien circulaba de norte a sur cuando se produjo el hecho.

Cómo está el padre tras ser atropellado

Juan Darío se interpuso entre el ómnibus y el nene, logrando salvarle la vida, pero el impacto para el padre fue inevitable. Se golpeó violentamente contra la calzada.

El menor resultó ileso, aunque el papá sufrió un fuerte impacto que le causó una fractura de fémur y múltiples excoriaciones en la pierna izquierda.

Afortunadamente, el hombre está fuera de peligro tras sufrir un accidente que pudo haber sido mortal.