Murió la Ley de Alquileres | Los inquilinos podrán ser expulsados de la vivienda aunque tengan contrato vigente Fuente: IA

El Código Civil y Comercial de la Nación establece diferentes cláusulas dentro de la Ley de Alquileres que deben cumplirse tanto por los inquilinos como por los propietarios.

En este sentido, existe una situación en la que la persona que alquila una propiedad, es decir el locatario, puede ser expulsada de la vivienda por más que aún tenga contrato vigente.

Esto se produce únicamente cuando el propietario decide ejecutarlo y es quien tiene la potestad de iniciar el desalojo.

Los inquilinos podrán ser expulsados de la vivienda si ocurre esto

Dentro del Código Civil y Comercial de la Nación se establece que el propietario puede dar por finalizado un contrato de alquiler si el inquilino se atrasa durante dos meses consecutivos con el pago del alquiler.

Murió la Ley de Alquileres | Los inquilinos podrán ser expulsados de la vivienda aunque tengan contrato vigente Fuente: IA

Cuando esto ocurre, el locador puede determinar que quien alquila el inmueble deba abandonarlo, aún teniendo contrato vigente.

Cuándo se inicia un desalojo por falta de pago

Ahora, antes de iniciar el desalojo por falta de pago de alquileres, el locador debe intimar al inquilino para que pague la deuda en un plazo mínimo de 10 días y debe indicar el lugar de pago.

La intimación se hace en el domicilio indicado por el inquilino en el contrato. La notificación en ese domicilio se tiene por válida, aunque el inquilino se niegue a recibirla.

Qué obligaciones tiene un inquilino durante un desalojo

Según se explica en el Código Civil y Comercial, el inquilino debe devolver el inmueble si se cumplió el plazo de intimación para el pago o si finalizó el contrato de locación por cualquier motivo.

No obstante, si no devuelve el inmueble, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo. Asimismo, en ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar la entrega de las llaves.