A la hora de limpiar la casa, existen métodos sencillos que aprovechan las propiedades de productos cotidianos. Uno de ellos consiste en mezclar vinagre blanco con sal, una combinación que puede facilitar la eliminación de restos de suciedad acumulada.

El vinagre aporta una acción ácida que ayuda a aflojar determinados residuos, mientras que la sal suma una acción abrasiva suave que permite desprender la suciedad mediante el frotado.

Para qué sirve mezclar vinagre y sal

La preparación puede utilizarse para aflojar suciedad adherida, restos minerales y grasa liviana sobre determinadas superficies resistentes. Al trabajar ambos ingredientes juntos, el líquido ayuda a desprender los residuos y los granos de sal aportan fricción durante la limpieza.

Imagen ilustrativa Ilustración IA Gemini | El Cronista Audiencias

No obstante, ante capas muy gruesas de grasa o suciedad carbonizada, puede ser necesario utilizar un producto específico o repetir el procedimiento.

Cómo preparar el limpiador casero

Una de las formas más sencillas consiste en colocar vinagre blanco sobre la superficie y agregar sal, para luego frotar con una esponja o paño adecuado. También puede prepararse una pasta incorporando una cantidad mayor de sal hasta obtener una consistencia más espesa.

Después de limpiar, es importante enjuagar bien y secar para retirar cualquier resto de la mezcla.

En qué superficies se puede usar

La combinación puede ser útil en determinadas superficies duras y resistentes, pero conviene probar primero en una zona pequeña y poco visible.

El material es clave: los productos ácidos como el vinagre pueden deteriorar algunas superficies de piedra natural . El Natural Stone Institute recomienda no utilizar vinagre sobre materiales calcáreos como mármol, piedra caliza o travertino, debido al riesgo de dañar su superficie.

La precaución más importante

El vinagre no debe mezclarse con lavandina ni productos que contengan cloro, ya que esa combinación puede generar gases peligrosos.

Por eso, antes de aplicar cualquier mezcla casera, hay que verificar qué material se está limpiando y evitar utilizarla sobre superficies delicadas. Para la suciedad cotidiana, el objetivo es facilitar el trabajo de limpieza sin generar daños en el hogar.