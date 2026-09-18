Un aceite alternativo y vegano se presenta como una opción viable para reemplazar el de girasol y el de oliva

Un aceite alternativo y vegano se presenta como una opción viable para reemplazar el de girasol y el de oliva. Este producto resulta ideal para freír y, al mismo tiempo, ayuda a prevenir enfermedades cardíacas y diabetes. Además, cuenta con propiedades que combaten el cáncer, según informa la ONG Mayo Clinic.

Aunque semillas como el maíz y el girasol, así como frutos como el coco y la oliva, son las principales fuentes de aceite, existen alternativas más saludables y menos conocidas que enriquecen la dieta y aportan nuevos nutrientes a la rutina alimenticia.

¿Cuál es el aceite más apropiado para reemplazar el de girasol y el de oliva?

El aceite de lino es una excelente fuente de ácidos grasos beneficiosos, especialmente omega-3, un nutriente esencial presente también en proteínas como el pescado y las legumbres. Su alto contenido de fibra soluble estimula la hormona del estrógeno y resalta por sus propiedades antioxidantes. Además, el lino aporta un notable valor nutricional.

¿Qué beneficios tienen las semillas de lino para la salud y la prevención de enfermedades?

Mientras las semillas de lino pueden usarse enteras, trituradas o en polvo como harina, el aceite de esta semilla se presenta en forma líquida o en cápsulas. Este alimento previene las siguientes afecciones y mejora la salud, según Mayo Clinic: