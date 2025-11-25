En esta noticia
En el universo de los trucos caseros, hay combinaciones que pasan de generación en generación. Una de las más comentadas en los últimos meses, sobre todo entre quienes buscan limpiar y perfumar sin químico, es la mezcla de canela y vinagre blanco, un preparado simple que promete desinfectar, aromatizar y renovar la energía del hogar.
Aunque suene inusual, este dúo se convirtió en un infaltable para quienes apuestan por la limpieza natural: une el poder desinfectante del vinagre con el aroma cálido y especiado de la canela, logrando un resultado que sorprende por su versatilidad.
Por qué se usa la mezcla de canela y vinagre en la casa
La clave de su efectividad está en que ambos ingredientes cumplen funciones distintas, pero complementarias:
Vinagre blanco
- Elimina bacterias y hongos.
- Quita grasa y residuos en superficies como mesadas, muebles, picaportes y azulejos.
- Neutraliza olores fuertes, especialmente los que provienen de la cocina o la humedad.
Canela
- Aporta un aroma dulce que dura varias horas.
- Reduce malos olores sin necesidad de ambientadores químicos.
- En prácticas de armonización energética, se asocia con prosperidad y buena fortuna.
Cuando se combinan, potencian su efecto limpiador, desodorizante y energético, por eso se utilizan tanto en entradas, cocinas y ambientes de uso diario.
Para qué sirve la mezcla de canela y vinagre
Esta solución casera tiene múltiples usos prácticos:
Limpiar y desinfectar superficies
El vinagre actúa como bactericida, mientras que la canela intensifica la acción limpiadora, dejando un aroma más cálido que el vinagre solo.
Perfumar y neutralizar olores
Al macerarse, el aroma de la canela se vuelve más persistente. Es ideal para: baños, placares, cocinas y habitaciones con poca ventilación.
Repeler insectos
La fragancia del vinagre combinada con la canela resulta molesta para hormigas y mosquitos. Por eso se usa en: marcos de ventanas, puertas, balcones y rincones donde suelen aparecer criaturas pequeñas.
Renovar la energía del hogar
Según prácticas de feng shui y limpiezas energéticas, la canela atrae prosperidad y el vinagre limpia vibraciones densas.
Muchos lo aplican en pasillos de entrada o zonas de circulación para generar sensación de orden y bienestar.
Cómo preparar la mezcla paso a paso
Es un preparado rápido, económico y totalmente natural.
- Colocar 2 o 3 ramas de canela dentro de un frasco limpio.
- Agregar 1 taza de vinagre blanco y 1 taza de agua.
- Cerrar y agitar para integrar los ingredientes.
- Dejar reposar entre 12 y 24 horas para que la canela libere su aroma.
- Usar directamente o colar si se prefiere una mezcla más limpia.
Usos prácticos en el hogar
Limpiador multiuso
Pulverizá sobre mesadas, muebles, pisos fríos, picaportes, azulejos y superficies de uso diario. Pasá un paño para retirar restos.
Ambientador natural
Colocá la mezcla en un difusor o rociador y aplicá en: habitaciones, placares, baños y textiles (cortinas, tapizados)
Repelente de insectos
Rociá en puertas, ventanas y rincones donde suelen aparecer hormigas o mosquitos.