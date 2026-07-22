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Colocar una papa cortada a la mitad dentro de la heladera es un truco altamente recomendado para reducir los malos olores dentro de la heladera.

Pese a no reemplazar la limpieza profunda no tener el mismo efecto que productos especializados, ayuda a disminuir los olores intensos.

Este método es una solución temporal al problema, ya que no elimina la fuente del mal olor, solo lo absorbe debido a las propiedades de la papa.

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Para qué sirve poner una papa cortada a la mitad dentro de la heladera

El objetivo de este truco es ayudar a disminuir olores fuertes que pueden generarse dentro de la heladera debido a alimentos como:

  • Quesos de olor intento.
  • Cebolla o ajo cortados.
  • Pescados y mariscos.
  • comida muy especiada.
  • Restos de alimentos de hace días.

La papa absorbe parte de la humedad del ambiente, por lo que ayuda a que estos olores no sean tan perceptibles. No obstante, se recomienda realizar una limpieza periódica para mantener la heladera limpia y evitar la proliferación de microorganismos.

¿Cómo hacerlo correctamente?

Para realizar este método:

  1. Lavar bien una papa mediana a grande.
  2. Cortarla por la mitad.
  3. Colocarla sobre un plato o recipiente limpio.
  4. Ubicarla en uno de los estantes centrales de la heladera.
  5. Remplazarla cada 24 o 48 horas, ya que comienza a deteriorarse.
La papa absorbe parte de la humedad del ambiente, por lo que ayuda a que estos olores no sean tan perceptibles. Fuente: Shutterstock
La papa absorbe parte de la humedad del ambiente, por lo que ayuda a que estos olores no sean tan perceptibles. Fuente: Shutterstock

Por qué muchas personas recomiendan poner una papa cortada dentro de la heladera

Este truco se hizo popular porque usa un ingrediente económico y que suele estar disponible en cualquier cocina. No requiere de productos químicos, es fácil de llevar a cabo y puede ayudar a combatir el problema de forma temporal.

Adicionalmente, se aconseja limpiar la heladera periódicamente, guardar los alimentos en recipientes herméticos, revisar la fecha de vencimiento de los productos y retirar de inmediato cualquier alimento en mal estado.