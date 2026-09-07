Tirar sal en el inodoro: por qué lo recomiendan y cada cuánto hay que hacerlo

En el ámbito de los remedios caseros para la limpieza, existen combinaciones que sorprenden por su eficacia a pesar de su simplicidad. Una de estas es la mezcla de canela y vinagre blanco, un recurso accesible y fragante que ha comenzado a ganar popularidad entre aquellos que buscan alternativas naturales para mantener el hogar en orden.

Aunque este método no suele estar entre los tradicionales del mantenimiento doméstico, sus ventajas lo están posicionando como una de las opciones preferidas para quienes valoran soluciones sin químicos agresivos y con un toque aromático que transforma los ambientes.

Mezclar canela y vinagre: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve (foto: archivo).

Razones por las que la combinación de canela y vinagre es efectiva

La combinación de dos ingredientes comunes, pero altamente efectivos, constituye el secreto:

El vinagre blanco actúa como un desinfectante natural, capaz de eliminar bacterias, residuos y grasa en superficies de uso cotidiano.

canela, por su parte, emite un aroma cálido y duradero que persiste durante horas, siendo ideal para mejorar el ambiente sin recurrir a La, por su parte, emite un aroma cálido y duradero que persiste durante horas, siendo ideal para mejorar el ambiente sin recurrir a aromatizantes industriales.

Beneficios del vinagre y la canela en el hogar

Neutralizar olores de cocina, humedad y mascotas: el aroma especiado de la canela, una vez macerado, se potencia y permanece por más tiempo. Limpiar y desinfectar la casa: el vinagre realiza el trabajo más fuerte, mientras que la canela ayuda a reforzar la sensación de frescura y limpieza. Ahuyentar insectos: el olor combinado resulta molesto para hormigas, mosquitos y otros insectos que suelen ingresar por ventanas o rendijas. Armonizar los ambientes: en prácticas de bienestar y armonización, la canela está asociada con la prosperidad, mientras que el vinagre se utiliza para la purificación energética. Por eso, muchos lo aplican en entradas o zonas de paso.

Descubre cómo hacer un ambientador casero con canela y vinagre

Para lograr un resultado óptimo, la preparación debe reposar el tiempo adecuado:

Coloque 2 o 3 ramas de canela en un frasco limpio. Añada 1 taza de vinagre blanco y 1 taza de agua. Cierre y agite bien. Deje reposar entre 12 y 24 horas para que la canela libere su aroma. Posteriormente, puede utilizarla tal cual o colarla si prefiere una mezcla más clara.

Duración de la mezcla y su conservación

Es fundamental almacenar el producto de manera adecuada para preservar su eficacia:

La duración óptima es de 2 a 3 semanas , siempre que se mantenga en un frasco herméticamente cerrado y alejado de la luz directa.

En el caso de utilizar ramas de canela, es recomendable retirarlas después de 7 días para evitar una intensificación excesiva del aroma.

Previo a cada utilización, es aconsejable agitar el frasco para reactivar tanto el perfume como la capacidad limpiadora.

Canela y vinagre: limpieza y aromatización natural en casa

Para quienes buscan más opciones, la mezcla de bicarbonato de sodio y limón también destaca por su poder limpiador. Esta combinación elimina manchas y deja un aroma fresco en el hogar.

Además, el uso de aceites esenciales en la limpieza se vuelve popular. Estos aceites no solo desinfectan, sino que aportan fragancias agradables y beneficios aromaterapéuticos a los espacios.