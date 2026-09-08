Colocar un paño con jugo de limón en la puerta del hogar: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Las recomendaciones de distintas universidades y programas de Manejo Integrado de Plagas coinciden en que el jugo de limón puede utilizarse, como máximo, como un complemento para limpiar superficies o modificar temporalmente las rutas de las hormigas. Sin embargo, no constituye una solución definitiva.

Para controlar una infestación, los especialistas priorizan una estrategia basada en limpieza, eliminación de fuentes de alimento y humedad, sellado de grietas y, cuando sea necesario, utilización de cebos adecuados.

¿Por qué entran las hormigas a la casa?

El Programa de Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de California explica que las hormigas suelen ingresar a cocinas, baños y otros espacios interiores en busca de:

Alimentos

Azúcar

Grasa

Agua

Incluso pequeñas cantidades de comida pueden mantener activa una colonia. Migas, restos de alimentos, envases pegajosos o una pérdida de agua debajo de la canilla pueden ser suficientes para atraer a las obreras.

Cuando encuentran una fuente de alimento, las hormigas establecen recorridos entre ese punto y el nido. Por eso, una de las primeras medidas consiste en identificar y eliminar aquello que las está atrayendo.

La institución recomienda aplicar un enfoque de Manejo Integrado de Plagas, que consiste en:

Reducir las condiciones favorables para los insectos Impedir su ingreso Recurrir a productos químicos únicamente cuando sean necesarios y de manera localizada

Este método permite evitar el uso indiscriminado de aerosoles dentro de la vivienda. Aunque los insecticidas pueden eliminar a las hormigas que están a la vista, no necesariamente llegan hasta la colonia ni solucionan el motivo por el cual los insectos continúan ingresando.

Una buena estrategia comienza por observar el recorrido de las hormigas. Seguir la hilera puede ayudar a determinar si ingresan por:

Grieta

Zócalo

Ventana

Tubería

Abertura cercana a una puerta

¿Por qué las hormigas siguen siempre el mismo camino?

La Universidad Estatal de Ohio explica que las hormigas obreras abandonan el nido para buscar agua y alimento. Cuando una exploradora encuentra una fuente disponible, puede dejar un rastro de feromonas que sirve de guía para otras integrantes de la colonia.

De esta manera, varias hormigas utilizan el mismo recorrido. Esto explica por qué una presencia que al principio parece aislada puede convertirse en una hilera de insectos transitando por la misma zona.

En esta línea, el jugo de limón puede alterar ese recorrido debido a su acidez y a su aroma, que pueden interferir con las señales químicas presentes en determinadas superficies.

Sin embargo, esto no significa que el limón elimine las hormigas o destruya el nido . Su posible utilidad consiste en dificultar que las obreras continúen una ruta determinada.

Este recurso puede resultar más práctico cuando existe una actividad reciente y se identifica un único camino. Si las hormigas aparecen desde diferentes lugares, probablemente sea necesario buscar otras vías de acceso o fuentes persistentes de alimento y humedad.

Cómo eliminar las rutas de las hormigas

Las recomendaciones de la Universidad de California incluyen limpiar los recorridos de las hormigas con:

Agua con jabón

Detergente

Productos de limpieza apropiados

El objetivo es eliminar los rastros que permiten que otras obreras sigan el mismo camino.

El limón puede utilizarse como complemento después de realizar esa limpieza . Primero conviene retirar los restos de comida, azúcar, grasa o líquidos que puedan estar atrayendo a los insectos.

Posteriormente, puede pasarse un paño ligeramente humedecido con jugo de limón diluido por zonas como zócalos, bordes del piso o marcos donde se haya detectado el ingreso.

La aplicación debe ser localizada y evitar una pulverización indiscriminada por toda la habitación.

Si las hormigas dejan de utilizar una ruta determinada, el tránsito puede disminuir. Sin embargo, cuando la colonia continúa teniendo acceso a comida o agua, las obreras pueden establecer un nuevo recorrido.

Por eso, el limón no debe considerarse un sustituto de la limpieza. Su utilidad es complementaria y tiene mayor sentido cuando primero se elimina la fuente que originó la presencia de los insectos.