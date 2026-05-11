En los últimos meses, una mezcla casera comenzó a ganar popularidad por sus múltiples usos en el hogar y el cuidado de las plantas. Se trata de una preparación simple que combina cáscaras de banana, vinagre y canela. Estos tres ingredientes, al hervirse juntos, generan un líquido con propiedades aprovechables para la jardinería y el control de plagas. Además, los expertos enumeran otros beneficios de este secreto casero.. El vinagre, utilizado en moderadas cantidades y debidamente diluido, contribuye a regular el pH del sustrato en especies de plantas que favorecen suelos ligeramente ácidos. Adicionalmente, proporciona propiedades antibacterianas que pueden inhibir la proliferación de hongos. Uno de los usos primordiales de esta combinación consiste en actuar como fertilizante natural para plantas. Las cáscaras de banana son abundantes en potasio, fósforo y calcio, elementos esenciales para fortificar raíces, optimizar la floración y fomentar el crecimiento. Al someterlas a hervor, estos minerales se liberan en el agua, generando un preparado líquido de fácil asimilación por el suelo o las hojas. La canela, por su parte, es reconocida por su efecto antifúngico y como repelente natural, lo que transforma esta mezcla en una valiosa aliada contra plagas comunes, como hormigas y mosquitos. Para preparar esta mezcla, se sugiere hervir durante 10 a 15 minutos las cáscaras de dos o tres bananas en un litro de agua. Una vez retirado del fuego, añadir una rama de canela y un chorrito de vinagre blanco o de manzana. Tras dejar reposar y enfriar, el líquido debe colarse antes de su uso. Esta combinación de ingredientes naturales se destaca por ser económica, fácil de elaborar y versátil. Por ello, cada vez más personas la eligen como una alternativa sustentable para el cuidado del hogar y las plantas, aprovechando residuos orgánicos y reduciendo el uso de productos industriales. En el caso de las plantas, el preparado se utiliza siempre diluido: una parte de la mezcla por dos o tres partes de agua. Puede aplicarse directamente sobre la tierra una vez por semana o pulverizarse sobre las hojas, evitando las horas de sol intenso. Para la limpieza del hogar, se puede colocar en un rociador y usar sobre mesadas, bachas o pisos, probando primero en una pequeña superficie.