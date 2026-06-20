Mezclar café con bicarbonato: para qué sirve y por qué cada vez más gente lo recomienda.

Dos ingredientes que están en casi todas las cocinas pueden combinarse para crear un limpiador casero sorprendentemente eficaz.

El café molido o sus posos mezclados con bicarbonato de sodio forman una pasta abrasiva y desengrasante que miles de personas ya usan en lugar de productos químicos.

El resultado sorprende: elimina grasa acumulada , neutraliza olores y deja las superficies limpias sin residuos tóxicos.

En este sentido, es una alternativa especialmente útil para quienes buscan opciones más económicas y ecológicas para el mantenimiento del hogar.

Qué superficies se pueden limpiar con esta mezcla

La combinación funciona por partida doble: el café actúa como abrasivo natural que desprende la grasa incrustada, mientras que el bicarbonato neutraliza los ácidos y elimina olores.

Juntos potencian el efecto limpiador sin dañar la mayoría de las superficies del hogar.

Estas son las aplicaciones más efectivas:

Grasa en baldosas y mesadas: mezclá los posos con agua caliente y unas gotas de vinagre. Pasá el estropajo sobre la superficie con movimientos circulares y enjuagá.

Vitrocerámica y hornallas: aplicá la mezcla húmeda y dejá actuar dos minutos antes de frotar. En hornallas, evitá el vinagre si la superficie es sensible, ya que puede resultar abrasivo en exceso.

Fregadero: agregá una pizca de bicarbonato al detergente habitual junto con los posos de café. El resultado es un desinfectante que elimina olores y deja el acero brillante.

Manos con grasa: formá una pasta con los posos y agua, frotá bien y enjuagá. Además de quitar la grasa, suaviza la piel.

Muebles de madera con arañazos: mezclá los posos con aceite de oliva y aplicá con un paño suave. Unifica el tono y nutre la madera al mismo tiempo.

Cómo preparar la mezcla y qué cantidad usar

No hace falta ninguna proporción exacta: con dos cucharadas de posos de café y media cucharadita de bicarbonato alcanza para limpiar una superficie mediana. Si la grasa es muy espesa, podés agregar unas gotas de agua caliente para conseguir una pasta más fluida.

Un detalle importante: no uses esta mezcla en tuberías de forma habitual. Los pozos pueden acumularse con el tiempo y generar taponamientos o malos olores al descomponerse.

El truco es simple, económico y aprovecha lo que de otra forma iría directo al tacho de basura.