Mezclar bicarbonato con una pizca de agua: para qué sirve y en qué momento utilizarlo.

El bicarbonato de sodio ya es un clásico de la limpieza del hogar. Sin embargo, hay un uso menos conocido: mezclarlo con una pizca de agua hasta formar una pasta .

Para qué sirve mezclar bicarbonato con una pizca de agua

A diferencia de disolverlo en abundante agua, usar muy poco líquido genera una pasta abrasiva suave, ideal para atacar suciedad incrustada sin rayar la mayoría de las superficies.

El bicarbonato tiene un efecto alcalino leve que neutraliza grasa y restos orgánicos , mientras que su textura funciona como un abrasivo suficientemente suave para frotar sin dañar.

Al combinarlo con ácidos como el vinagre o el limón, además, libera burbujas que ayudan a aflojar la mugre más difícil.

Mezclar bicarbonato con una pizca de agua: para qué sirve y en qué momento utilizarlo.

Cómo usar la pasta de bicarbonato paso a paso

La preparación es simple, pero conviene respetar las proporciones:

Mezclar bicarbonato con unas gotas de agua hasta lograr una consistencia pastosa, no líquida.

Aplicar con una esponja húmeda o un paño sobre la zona a limpiar.

Dejar actuar entre 5 y 10 minutos según el nivel de suciedad.

Frotar con movimientos suaves y circulares.

Enjuagar con abundante agua y secar bien.

Funciona especialmente bien en hornallas, azulejos, cubiertos manchados y restos de grasa quemada en ollas.

Las superficies donde este truco puede hacer más mal que bien

Por su textura abrasiva, este método no es apto para cualquier superficie, algo que muchas notas de limpieza no aclaran.

En acero inoxidable pulido, el frotado repetido puede opacar el brillo original. En aluminio, el contacto prolongado puede generar una reacción que oscurece el material. En mármol y piedras naturales, al ser superficies porosas, el uso frecuente puede desgastar el sellado.

Tampoco se recomienda en maderas enceradas o barnizadas, ni en telas delicadas. La regla general es probar siempre en una zona poco visible antes de aplicar la pasta en toda la superficie.