El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires removió 272 carteles de estacionamiento reservado para personas con discapacidad durante los primeros meses de 2026, como resultado de una auditoría que dejó al descubierto irregularidades de distinto calibre: desde permisos jamás renovados hasta reservas que seguían ocupando espacio público en nombre de personas que ya habían fallecido. La cifra, confirmada por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, representa cerca del 7% de los aproximadamente 4000 lugares reservados para personas con discapacidad que existen actualmente en la Ciudad. Según el relevamiento oficial, el panorama encontrado fue el siguiente: el 76% de los espacios removidos correspondía a reservas vencidas, deterioradas o fuera de uso, cuyos titulares no realizaron la renovación correspondiente; el 11% estaba asociado a personas fallecidas; el 9% presentaba adulteraciones en la documentación; y el 4% restante eran reservas directamente no oficiales. Tres de cada cuatro carteles retirados podrían haberse evitado con una simple renovación que nunca ocurrió. Los casos más graves —documentación falsificada y titulares fallecidos— representan una minoría, pero son los que más llaman la atención por su audacia. El proceso no surgió de una iniciativa proactiva del Ejecutivo, sino de quejas de los propios vecinos. El operativo se inició a partir de reclamos que alertaban sobre la proliferación de carteles de reserva: en algunas cuadras de la ciudad se llegaron a contabilizar hasta cuatro espacios reservados para discapacidad. El ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua, puso un ejemplo concreto: dos carteles ubicados sobre la calle Arenales cuyos titulares ya no residían en el lugar. “¿Para qué está ese espacio si no lo usa nadie?”, fue la lógica detrás de la intervención. Solo en marzo se retiraron 134 reservas, lo que da cuenta del ritmo del operativo. Bereciartua también reveló que el año 2025 registró diez veces más multas que 2024, señal de que el endurecimiento de los controles en el espacio público es una política sostenida de la gestión actual, no una acción aislada. Para quienes tengan su CUD (Certificado Único de Discapacidad) vigente, el espacio reservado está garantizado. La documentación obligatoria para conductores incluye el CUD, el símbolo internacional de acceso con QR, la licencia de conducir emitida en la Ciudad de Buenos Aires, la cédula verde o título del automotor y el informe de libre deuda de patentes expedido por la AGIP. Quienes necesiten verificar el estado de su reserva o denunciar un cartel irregular pueden hacerlo a través de la app BA Colaborativa. Por el momento, el Gobierno porteño no ha iniciado causas judiciales por las irregularidades detectadas.