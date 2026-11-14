La propuesta busca sentar un antecedente replicable, demostrando que acceder a un piso firme es el primer paso para construir progreso duradero y transformar la vida cotidiana.

Más de 820.000 personas viven en hogares con pisos de tierra en Argentina, según los datos del Censo 2022, el último dato actualizado disponible. El relevamiento registró 253.085 hogares en esta situación, una problemática que todavía persiste pese a la reducción registrada en las últimas décadas.

En La Matanza, más de 100 familias de Los Ceibos y Gregorio de Laferrere reemplazarán sus pisos de tierra por superficies de cemento, en un proyecto de autoconstrucción asistida.

Cómo funciona la autoconstrucción asistida

Las familias recibirán los materiales para hacer las obras, además de capacitación técnica y acompañamiento durante el proceso. La idea es que ellas mismas participen de la transformación de sus casas, con asistencia en cada etapa.

Contar con un piso firme forma parte de las condiciones básicas de una vivienda y cambia la vida cotidiana, desde la limpieza y el mantenimiento hasta la seguridad de los ambientes. El proyecto busca, además, que la experiencia pueda replicarse en otras comunidades con situaciones similares.

Vivir sobre pisos de tierra no es solo un desafío de infraestructura, sino una problemática de salud e higiene que afecta directamente la calidad de vida de las familias. Foto: gentileza.

Qué muestran los datos del INDEC

El Censo 2022 relevó las características de los pisos de las viviendas y permitió identificar los distintos tipos de materiales utilizados en los hogares argentinos. Entre las categorías consideradas aparecen cerámica, mosaico, baldosa, madera, vinílico, microcemento, cemento alisado y mármol, entre otros.

Esos datos permiten además analizar las condiciones habitacionales a nivel nacional y por jurisdicción, una información utilizada para identificar necesidades vinculadas con vivienda, infraestructura y servicios.

La cifra de 820.000 personas corresponde a ese relevamiento y no es una medición actualizada a 2026, aunque sigue siendo el último dato oficial para dimensionar el problema.

Quiénes impulsan el proyecto

La iniciativa fue anunciada por Hábitat para la Humanidad Argentina y Fundación Holcim Argentina en el marco de Octubre Urbano. Transporte Ibarra aporta el apoyo logístico para trasladar los materiales hasta los barrios.

“Creemos que las alianzas son una herramienta fundamental para ampliar el alcance de las soluciones habitacionales. Gracias al acompañamiento de Fundación Holcim podremos llegar a más familias y fortalecer procesos de transformación que generan impacto duradero en las comunidades”, señaló Bárbara Bonelli, directora ejecutiva de Hábitat para la Humanidad Argentina.