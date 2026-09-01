Mar del Plata será escenario de un fenómeno astronómico excepcional a comienzos de 2027.

La ciudad balnearia podrá observar un eclipse anular de Sol, un evento que tendrá lugar mientras se desarrolla un importante encuentro internacional dedicado a la astronomía y que promete convertir a las playas marplatenses en un punto privilegiado para contemplar el cielo.

El fenómeno coincidirá con la realización del VI Workshop de Astronomía en los Andes, que se llevará a cabo entre el 4 y el 6 de febrero de 2027. Durante esos días, especialistas, aficionados, investigadores, educadores y representantes del sector turístico se reunirán para analizar el vínculo entre la astronomía, la ciencia y el desarrollo sostenible.

Eclipse solar en Mar del Plata: qué ocurrirá durante el fenómeno

El acontecimiento que genera mayor expectativa será el eclipse anular de Sol. Este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna se ubica delante del Sol desde la perspectiva de la Tierra, pero su tamaño aparente no alcanza para cubrir completamente el disco solar.

Por ese motivo, en el momento de máxima ocultación permanece visible un borde luminoso alrededor de la Luna, conocido popularmente como el “anillo de fuego”.

En Mar del Plata, el fenómeno tendrá una magnitud especialmente llamativa y permitirá observar cómo una gran parte del disco solar queda cubierta durante varios minutos.

Según las previsiones astronómicas disponibles, la fase anular se extenderá durante más de 7 minutos en Mar del Plata. La cobertura podría ser superior al 90% del disco solar, aunque los horarios y porcentajes pueden actualizarse a medida que se acerque la fecha.

La coincidencia con la actividad astronómica internacional permitirá, además, que visitantes y residentes puedan acercarse al fenómeno desde distintos puntos de la ciudad, con especial interés en las zonas costeras.

El eclipse solar anular del 6 de febrero de 2027 podrá observarse desde Mar del Plata, con su punto máximo cerca de las 12:28 y una cobertura aproximada del 92,7% del Sol.

Mar del Plata será sede de un encuentro internacional de astronomía

El eclipse no será el único atractivo astronómico de esos días. Mar del Plata recibirá el VI Workshop de Astronomía en los Andes, una iniciativa impulsada por la Oficina Regional Andina de Astronomía para el Desarrollo.

El encuentro reunirá a integrantes de la comunidad astronómica y a profesionales vinculados con distintas áreas en las que la observación del cielo puede convertirse en una herramienta de desarrollo. Entre los principales ejes estarán el astroturismo, la divulgación científica, la protección de los cielos oscuros y la astronomía cultural.

La edición de 2027 tendrá además una particularidad regional: buscará profundizar la conexión entre la zona andina y el Atlántico, a partir de la participación de Argentina, Paraguay y Uruguay junto con los países que ya integraban la iniciativa.

Cuándo será el eclipse solar en Mar del Plata

Según las previsiones astronómicas, el próximo eclipse solar que podrá observarse desde Mar del Plata ocurrirá el 6 de febrero de 2027 y será un eclipse anular, un fenómeno conocido como “anillo de fuego”.

Durante este evento, la Luna se ubicará entre la Tierra y el Sol, pero no llegará a cubrirlo por completo, dejando visible un brillante anillo de luz alrededor del satélite natural.

En la región, el eclipse comenzará alrededor de las 10:45, mientras que la fase anular se producirá entre las 12:24 y las 12:32, alcanzando su punto máximo cerca de las 12:28.