Luna llena del 25 de enero: el ritual para atraer el amor, la prosperidad y el dinero a tu casa, ¿cómo se hace?

Este jueves 25 de enero de 2024, nos encontramos con la primera Luna llena del año, la cual se presenta bajo la influencia astrológica del enérgico signo de Leo. Para estas fechas, existe un ritual con velas que sirve para atraer el amor, la prosperidad y el dinero a tu casa.

Conocida también como la "Luna del lobo", su aparición marca un momento propicio para establecer y alcanzar metas e intenciones en este año recién iniciado.

Desde la perspectiva astrológica, la Luna llena representa el momento ideal para concretar planes, dar forma a proyectos y materializar todo aquello que inicio un proceso de gestación durante un tiempo significativo.

Luna llena en Leo: ¿cómo afecta a cada signo?

En esta ocasión, la influencia leonina se hace sentir de manera especial, destacando las cualidades distintivas asociadas a este signo en el contexto de esta fase lunar.

Leo, como signo zodiacal, se caracteriza por su vitalidad, alegría de vivir y naturaleza divertida. Es una entidad majestuosa con una iniciativa destacada.

Este signo posee una capacidad creadora única y una destaca habilidad para ejercer el control y el dominio.

Por lo tanto, esta Luna llena se presenta como una oportunidad propicia para llevar a cabo rituales destinados a fortalecer nuestra determinación para lograr nuestros deseos y enfrentar cualquier energía negativa que pueda surgir.

El ritual de luna llena para hacer el 25 de enero

Contra energías negativas y para la autoestima:

Este impactante ritual, diseñado para contrarrestar energías negativas y fortalecer la autoestima , puede llevarse a cabo durante la primera noche de Luna llena o en las dos noches subsiguientes.

En un entorno sereno, preferiblemente cerca de una ventana, se organiza un altar con elementos clave: una vela violeta (o morada), una cinta del mismo tono, un limón y una copa de agua con sal gruesa.

Al encender la vela, se recita tres veces la siguiente oración: "Luna poderosa, te solicito que alejes todo lo oscuro y negativo que me rodea. Me abro a todas las bondades que la vida me ofrece; acepto y merezco todo lo positivo. Me amo, me apruebo y me uno con el poder de la Luna y el Universo".

Se concluye con la repetición tres veces del agradecimiento: "Gracias, gracias, gracias". Una vez que la vela se apaga, se vierte el agua con la mano izquierda en una maceta o en tierra, y se arroja el limón lejos del hogar, liberando así toda negatividad y preparándonos para un "reinicio" energético.

Para fortalecer la autoestima y mantenernos protegidos, atamos la cinta a nuestra muñeca o tobillo, dejándola allí hasta que se desate por sí sola.

Para cumplir deseos profundos:

En un papel blanco, plasmamos nuestros objetivos y deseos que anhelamos realizar. Se fomenta la conexión con uno mismo y las actividades que alimenten nuestra autoestima y seguridad.

Estos objetivos pueden abordar mejoras laborales, el inicio de nuevas actividades o proyectos personales, así como metas relacionadas con el amor, ya sea para iniciar una nueva relación o fortalecer la existente.

A la luz de la Luna, o lo más cerca posible de una ventana, doblamos el papel y lo colocamos bajo una copa con agua , acompañado de tres hojas de laurel.

Al encender una vela blanca, repetimos tres veces la siguiente oración: "Que la fuerza de tu energía me guíe para cumplir mis deseos de (mencionamos los deseos escritos). Como siempre, gracias, gracias, gracias".

Dejamos que la vela se extinga, vertemos el agua en una maceta o en tierra, y resguardamos el papel junto con las hojitas de laurel en un cajón, esperando a que los deseos se hagan realidad.

Luna llena de Leo: los rituales para hacer según la astrología

El reconocido astrólogo y tarotista Matías, conocido en redes como @Lodicelaluna, reveló sus consejos y rituales exclusivos para sintonizar con la influencia cósmica de la próxima Luna llena.

En su cuenta oficial, Matías comparte valiosas recomendaciones para aprovechar al máximo esta fase lunar, prometiendo fortuna y abundancia para quienes sigan sus sugerencias.

Consejos lunares

Cristales energizados : aprovecha la energía lunar para cargar tus piedras. Deja tus cristales a la luz de la Luna durante toda la noche, permitiendo que absorban su poder cósmico.

: aprovecha la energía lunar para cargar tus piedras. Deja tus cristales a la luz de la Luna durante toda la noche, permitiendo que absorban su poder cósmico. Celebración social: si te sientes enérgico, sugiere aprovechar para socializar y disfrutar con amigos durante la Luna llena, potenciando así la conexión con la energía positiva circundante.

si te sientes enérgico, sugiere aprovechar para socializar y disfrutar con amigos durante la Luna llena, potenciando así la conexión con la energía positiva circundante. Meditación para la calma: dada la aceleración mental que puede experimentarse, recomienda la meditación como un espacio para la calma y la claridad mental.

dada la aceleración mental que puede experimentarse, recomienda la meditación como un espacio para la calma y la claridad mental. Movimiento y energía : invitar a la fluidez de la energía realizando ejercicio, ya sea caminar, bailar u otra actividad que impulse tu vitalidad.

: invitar a la fluidez de la energía realizando ejercicio, ya sea caminar, bailar u otra actividad que impulse tu vitalidad. Gratitud manifestada: expresar gratitud, recomendando hacer una lista de todas las cosas por las que te sientes agradecido.

Rituales para la luna llena