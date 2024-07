Los crudos relatos de famosos que se animan a contar sus adicciones a las apuestas deportivas

Nicolas Cahg, más conocido como "Cayetano", participó durante más de quince años consecutivos en "Perros de la Calle", uno de los programas icónicos de la FM de este siglo, conducido por Andy Kusnetzoff. Periodista deportivo de profesión, en una reciente entrevista en el portal Infobae, Cayetano promocionó su libro de reciente aparición: "No va más", publicado por la Editorial Orsai, en donde cuenta de manera visceral cómo las apuestas deportivas y su adicción al juego le trajeron severos problemas en los últimos años.

"En un momento perdí el departamento que me había regalado mi abuela. Ese fue el punto más bajo adonde llegué. También perdí un auto. Podía apostar en fútbol, diez mil pesos al Boca-River, pero no me divertía, me divertía apostar la cifra que me complicara la vida. Si había ganado 50 en el mes, apostar 10 no me divertía, me divertía apostar 60", contó Cayetano.

El periodista contó que fue de vital importancia haber comenzado a participar del grupo Jugadores Anónimos para superar su ludopatía.

Conmovido por la viralización de la historia de Cayetano, fue Fer Carolei, periodista de America TV y creador de contenidos digitales, quien eligió hacer pública su adicción al juego en el programa "Buenos Días América": "Eran las dos de la mañana y estaba mirando un partido de fútbol de México, no por atracción, sino porque era lo que había para apostar en ese momento. Al lado mío estaba mi mujer durmiendo".

Sin embargo, mientras estas historias relacionadas a la ludopatía comienzan a tomar la agenda pública, todavía es muy poco el espacio de concientización y educación al respecto del juego si se compara con los espacios de promoción y sponsoreo de los casinos y las empresas de apuestas deportivas online, especialmente considerando que es un negocio en pleno crecimiento y cada vez con mayor presencia.

Sin ir más lejos, semanas antes del comienzo de la actual Copa América, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cerró un acuerdo con la empresa Betano, al designarla Naming Sponsor Oficial de la Liga Profesional de Fútbol, que pasará a denominarse Torneo Betano. Se trata de la misma empresa que también adquirió los derechos de sponsoreo de la Eurocopa.

Betano es una empresa de origen griego que opera bajo el nombre de Kaizen Gaming International Limited, y, además del torneo argentino, auspicia a otros 16 equipos en Brasil, Grecia, Portugal y Chipre. Julio Iglesias Hernando, de previa experiencia en Philip Morris y la casa de apuestas William Hill, es el Chief Commercial Officer de la compañía, y al respecto del reciente acuerdo con la AFA manifestó que era "un placer ofrecer a los apasionados fanáticos un entretenimiento inigualable a través de experiencias de juego seguras y responsables".

Pese a la promoción de un "juego seguro", la ludopatía no parece tener freno en Argentina, y son los docentes, los padres y la comunidad familiar entera quienes alertan sobre sus crecientes consecuencias.

De acuerdo a un reciente informe de la consultora Opina Argentina, tres de cada diez argentinos conoce a alguien de su entorno social afectado por la ludopatía. Historias como las de "Cayetano" o Fer Carolei se replican en el anonimato de quienes ven sus vidas o las de sus seres queridos destruidas y sufren pérdidas irrecuperables a causa de este trastorno.