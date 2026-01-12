AME4496. CARACAS (VENEZUELA), 11/01/2026.- Familiares de presos políticos en Venezuela participan en una manifestación afuera de El Helicoide este domingo, en Caracas (Venezuela). EFE/ STR

En medo de una nueva tanda de excarcelaciones, se conoció que Venezuela liberó al primer “preso político” de nacionalidad argentina desde que inició esta nueva ola de gestos de distensión, tras el operativo militar de Washington que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Según confirmó la ONG Foro Penal, se trata del ciudadano Yaacob Harari, de 72 años, y con doble nacionalidad argentino-israelí, quien había sido detenido el 4 de septiembre de 2024. “ Siempre se supo poco sobre él ”, comentaron a El Cronista fuentes de la oposición venezolana, que monitorean la situación en las prisiones de aquel país.

La representante de la oposición venezolana en la Argentina, Elisa Trotta, también confirmó la situación de Harari. Según la información que este medio pudo recabar, su excarcelación habría tenido lugar durante la jornada de hoy, lunes 12 de enero, en la última tanda de detenidos que recuperaron su libertad.

El listado publicado por la organización de la sociedad civil contiene la nómina de personas liberadas entre el 8 y el 12 de enero. Allí Harari figura con un último paradero conocido en la cárcel de El Rodeo I, el mismo centro de detención donde se presume que se encuentra el gendarme argentino Nahuel Gallo.

“Saludamos la excarcelación del rehén argentino-isaraelí Yacoov Harari tras más de 450 días secuestrado por la tiranía chavista. Al igual que él, exigimos que también sean liberados el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani, además de los más de 900 presos políticos venezolanos que siguen en cautiverio, encerrados en los centros de detención y tortura en Venezuela", posteó Trotta en sus redes sociales.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó este lunes sobre 116 “nuevas excarcelaciones” como parte de un lento proceso de liberaciones anunciado la semana pasada aunque la oposición cifró en 40 el número de personas que recuperaron su libertad desde la madrugada. Al momento de publicar este artículo, no había novedades sobre los otros dos argentinos recluidos en prisiones venezolanas, Gallo y el abogado Germán Giuliani.

El texto oficial vincula a los liberados con “ hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación” . Agrega que estas acciones forman parte del seguimiento a la “revisión integral de causas” ordenada por el mandatario capturado por Estados Unidos, Nicolás Maduro, que continúa ahora su sucesora, Delcy Rodríguez.

“E ste procedimiento de revisión se mantendrá de manera permanente y continua, siempre en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente ”, afirmó el ministerio venezolano.

Las 116 excarcelaciones se suman a las 187 otorgadas durante el mes de diciembre de 2025, aunque en ese entonces no se publicó una lista de los nombres. Tienen lugar días después de que el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de un “número importante” de personas, aunque el Gobierno no ha hecho pública la cifra total ni los nombres, y luego que Estados Unidos interviniera militarmente en Venezuela.

Pese a las cifras entregadas por las autoridades, la oposición y organizaciones como Foro Penal reportan números más pequeños. Esta última ONG informó que durante la madrugada de este lunes hubo 40 liberaciones, entre estas las de dos italianos. Mientras, los familiares permanecen angustiados día y noche frente a las cárceles con la esperanza de que sus cercanos se encuentren entre los beneficiados.

“ Recibo con alegría y satisfacción la liberación de los connacionales Alberto Trentini y Mario Burlò, que se encuentran seguros en la embajada de Italia en Caracas. Hablé con ellos y un avión partió ya desde Roma para traerlos de vuelta a casa ”, celebró en X (Twitter) la primera ministra, Giorgia Meloni, al agradecer al gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez.

Desde la ONU se reclamó ayer la liberación inmediata e incondicional de todos los presos considerados como “políticos” en el país en un pronunciamiento difundido desde Panamá y Ginebra. Si bien reconoció los últimos gestos como un “paso importante”, indicó que la medida está lejos de resolver la magnitud del problema que, acorde a sus cálculos, engloba a cerca de 800 detenidos.

En el marco de la liberación gradual, las autoridades del penal El Rodeo I permitieron el domingo el ingreso de familiares para visitar a los detenidos luego de meses sin autorizarlo. Entre los familiares que aguardan novedades se encuentra la suegra del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece en las afueras del penal a la expectativa de recibir información oficial sobre el estado del oficial.

La situación de Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024, es seguida con especial atención debido al rigor de su encarcelamiento. En Buenos Aires, la información llega a través de la Cancillería -involucrada en las gestiones por su liberación- y los canales que la oposición venezolana en el exterior mantiene aún con referentes en el país.

De Giualiani se sabe que fue detenido en mayo de 2025 tras viajar a Venezuela por razones comerciales aunque se lo acusa de terrorismo, narcotráfico y conspiración. Su familia pidió guardar reserva sobre su situación durante meses por temor a represalias, según comentaron fuentes cercanas a ellos a El Cronista.