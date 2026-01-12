La crisis en Venezuela y la escalada de tensiones en Irán volvieron a colocar al precio del petróleo en el centro de la escena global. Para la Argentina, que en 2025 consolidó un superávit energético cercano a los u$s 7000 millones , estos episodios no son ajenos: inciden directamente sobre la balanza comercial, la disponibilidad de divisas y la viabilidad de Vaca Muerta como pilar del frente externo. Justo cuando el Gobierno empezó a aplicar el plan de acumulación de reservas.