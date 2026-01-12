- El Banco Central le devolvió a los Estados Unidos los dólares que Scott Bessent había aportado para estabilizar el mercado cambiario en la Argentina antes de las elecciones legislativas de octubre. Pero la intervención no fue neutra: Estados Unidos ganó “decenas” de millones de dólares, según el propio secretario del Tesoro. Enterate más
- La crisis en Venezuela y la escalada de tensiones en Irán volvieron a colocar al precio del petróleo en el centro de la escena global. Para la Argentina, que en 2025 consolidó un superávit energético cercano a los u$s 7000 millones, estos episodios no son ajenos: inciden directamente sobre la balanza comercial, la disponibilidad de divisas y la viabilidad de Vaca Muerta como pilar del frente externo. Justo cuando el Gobierno empezó a aplicar el plan de acumulación de reservas.
- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el próximo martes el último dato de inflación de 2025, correspondiente a diciembre. De acuerdo a los datos preliminares de un grupo de consultoras privadas, el guarismo oscilaría en torno al mismo valor de noviembre y el segundo año de mandato de Javier Milei terminaría con un IPC anual cercano al 30%.
- El comienzo de 2026 no pasó desapercibido para los inversores del mercado local. Si bien el índice Merval mostró un arranque que, a simple vista, podría calificarse como débil en términos generales, un análisis más profundo revela una dinámica mucho más compleja. Te contamos cuáles son las acciones preferidas.
Escuchá el último capítulo de Economía al Día