Llega la última ola de frío a Buenos Aires con temperaturas de hasta -3° C: cuándo y qué zonas están bajo alerta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que se viene la última ola de frío en el Área Metropolitana de Buenos Aires y toda la provincia. Este cambio drástico de clima se da después de días de lluvias intensas debido a la tormenta de Santa Rosa.

Tras las precipitaciones, el martes empezó con mañanas con temperaturas por debajo de los 10° C y se espera que sigan disminuyendo con el correr de la semana. Se trata de una gran diferencia con respecto al ambiente primaveral de la semana pasada.

Ola de frío en Buenos Aires: ¿a qué zonas afectará?

El día más frío de esta semana será el próximo jueves 4 de septiembre con una ola de frío enfocada en el sur de la provincia bonaerense.

En este sector, las temperaturas podrían llegar hasta los -2° C de mínima y con máximas de 10° C. Las bajas temperaturas impactarán en Bahía Blanca, Sierra de la Ventana, Coronel Suárez y Coronel Pringles.

Con respecto al interior bonaerense, se darán mínimas de hasta 2° C y máximas de 12° C en promedio. Mientras que, en la costa atlántica, las mínimas no bajarán de los 6° C.

En el caso del AMBA, el termómetro marcará mínimas de hasta 5° C y con máximas de 14° C durante esta jornada. Posteriormente, la temperatura subirá para el fin de semana y volverá a sentirse nuevamente un ambiente templado.

¿Cómo estará el clima en las otras provincias?

A partir de este miércoles, habrá provincias que tendrán temperaturas hasta veraniegas con máximas de hasta 33° C. Esta situación se dará en Formosa, este de Salta, Chaco y Misiones .

Por otro lado, las provincias linderas a la Cordillera de los Andes tendrán temperaturas por debajo de los 0° C. Justamente, este panorama afectará desde el norte en Jujuy hasta el punto más austral en Tierra del Fuego.

