El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas. Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este lunes, 18 de mayo de 2026. El clima en España se verá influenciado por el anticiclón de las Azores, proporcionando un tiempo estable en la mayor parte de la Península y Baleares. Habrá intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna, con lluvias dispersas en el norte y chubascos en Cataluña y el sureste. Se espera un aumento de temperaturas máximas en la Península y Baleares. Las mínimas subirán en la mitad oriental y Baleares, mientras que el noroeste experimentará un ligero descenso. Habrá heladas débiles en los Pirineos y vientos flojos en el interior, más intensos en litorales, especialmente en Galicia. En Madrid, intervalos de nubes altas con nubosidad de evolución en la Sierra y vientos flojos variables con predominio del oeste en horas centrales, con mínima de 7 grados y máxima de 24 grados. Cielos poco nubosos con nubes altas por la tarde y nubosidad de evolución en las sierras Béticas, con chubascos ocasionales; temperaturas estables salvo máximas al alza en la vertiente mediterránea; vientos flojos variables, con predominio del oeste. En Cataluña, el clima se presentará nuboso o muy nuboso en la mitad oriental, con chubascos ocasionales y tormentas en el litoral central, especialmente en la madrugada. Por la tarde, se esperan más chubascos con tormentas en el cuadrante nordeste. En el Pirineo occidental, habrá probabilidad de precipitaciones débiles por la mañana e intervalos nubosos en el resto de la región. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 25 grados, con un viento flojo de dirección variable. En Aragón habrá intervalos nubosos, con más nubes de evolución en el Pirineo y el este del Ibérico, donde no se descartan chubascos aislados por la tarde; las temperaturas subirán y el viento será flojo y variable, con predominio del oeste en las horas centrales. En Asturias, cielo nuboso y probables nieblas vespertinas en zonas altas; mínimas estables o en ligero descenso (hasta 5 °C), máximas en ascenso (hasta 20 °C) y viento flojo con predominio del norte en las horas centrales. Cielo poco nuboso con nubes de evolución; por la tarde no se descarta algún chubasco aislado en el norte de Mallorca y Menorca. Temperaturas en ligero ascenso y viento flojo del sur y suroeste con brisas costeras. Se esperan intervalos nubosos con apertura de claros en las islas más orientales, con posibilidad de precipitación débil. En el norte de las islas montañosas, nuboso y con baja probabilidad de precipitaciones. En el resto, poco nuboso o despejado. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 24 grados, con viento moderado del nordeste e intervalos de fuerte en el sureste y noroeste montañoso. El clima en la Comunidad Valenciana se prevé poco nuboso, con chubascos ocasionales por la tarde y temperaturas entre 8 y 28 grados. En Castilla y León, poco nuboso con nubes altas y nubosidad de evolución por la tarde, con probabilidad de brumas, nubes bajas y bancos de niebla matinales; temperaturas mínimas en ligero ascenso en el este y en ligero descenso en el noroeste, máximas en ascenso y viento flojo del oeste o suroeste, o variable. El clima se presentará con intervalos de nubes altas, aunque el sudeste experimentará cielos nubosos por la mañana. Habrá posibilidad de chubascos aislados en la madrugada y por la tarde en el sur de Albacete. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 26 grados, con máximas en ligero ascenso, especialmente en Alcaraz, Segura, Hellín y Almansa. Los vientos serán flojos y variables, predominando la componente oeste en las horas centrales. En Madrid, cielos poco nubosos, 24 °C de máxima y 16 °C de mínima, vientos flojos de poniente ocasionalmente moderados y temperaturas sin cambios. En Melilla habrá cielos poco nubosos o despejados, temperaturas con pocos cambios entre 17 y 23 °C y vientos flojos variables. Cielos nubosos, con brumas y nieblas en Álava que podrían extenderse al interior; temperaturas en ascenso y viento flojo variable, tendiendo a norte por la tarde. Intervalos nubosos en Navarra, con brumas y nieblas en zonas altas del oeste a primeras y últimas horas (sin descartarlas en Pirineos), mínimas en ascenso, máximas con pocos cambios salvo en norte y oeste y viento flojo variable tendiendo por la tarde a componente norte. En La Rioja, intervalos nubosos o cielos poco nubosos con nubes de evolución por la tarde, posibles brumas y bancos de niebla matinales en la sierra, temperaturas en ligero a moderado ascenso (máx. 23°C, mín. 8°C) y viento flojo del noroeste o variable.