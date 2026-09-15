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El Gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27.820, que declara a San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la Argentina cada 9 de julio, día en que se conmemora la independencia.

La norma fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 1006/2026 este martes 15 de septiembre.

“Declárase a la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, como ‘ Capital simbólica de la República Argentina ’ todos los días 9 de julio de cada año”, dice la normativa.

La nueva legislación establece que en el Jardín de la República se realizarán los actos centrales por el Día de la Independencia.

Casa Histórica de Tucumán Picasa

La decisión modifica el esquema tradicional donde Buenos Aires concentraba las ceremonias oficiales de esta fecha conmemorativa.

De esta manera, la norma adquiere rango legal en lugar de depender únicamente de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

San Miguel de Tucumán será “capital simbólica de la Argentina” cada 9 de julio

Las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza impulsaron el proyecto legislativo.

Ávila justificó la propuesta como un proyecto de reivindicación al pueblo tucumano, al señalar que la provincia tuvo participación vital en la conformación de la Nación Argentina.

La funcionaria señaló que allí se libró la batalla de Tucumán en 1812 a cargo del general Manuel Belgrano, y mencionó el Éxodo Jujeño y la Batalla de Salta como hitos fundamentales en el norte argentino.

Durante el 9 de julio pasado, el presidente Javier Milei habló en cadena nacional desde la entrada a la Casa Histórica de Tucumán.

El discurso marcó el inicio de las conmemoraciones por el 210° aniversario del Día de la Independencia. El mandatario se dirigió a la ciudadanía desde un sitio de relevancia histórica nacional.

¿Qué cambia con la nueva ley?

La formalización legal de Tucumán como capital simbólica consolida la práctica de realizar los actos centrales en esa provincia cada 9 de julio.

La Casa Histórica será el epicentro de las futuras celebraciones del Día de la Independencia. Este cambio institucional refleja una reconfiguración del simbolismo nacional.

A partir de ahora, el gobierno nacional concentrará allí las acciones conmemorativas en lugar de delegarlas en otros espacios.