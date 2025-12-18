China desplegó el portaaviones militar más poderoso y ocupó una zona estratégica muy codiciada por Estados Unidos Fuente: IA

China dio un paso clave en su proyección militar al realizar el primer despliegue operativo del portaaviones Fujian (CV-18) a través del estrecho de Taiwán, una de las regiones más sensibles del escenario geopolítico global.

La importante maniobra militar de China con su portaaviones Fujian

El tránsito del portaaviones, confirmado por autoridades de defensa taiwanesas, fue seguido de cerca por las fuerzas armadas de la isla y generó nuevas señales de tensión en una zona estratégica observada atentamente por Estados Unidos y sus aliados.

El movimiento refuerza la creciente capacidad naval de Beijing y consolida, aún más, su presencia en rutas marítimas críticas para el comercio y la seguridad internacional.

Cómo fue la operación en el estrecho de Taiwán

El despliegue del Fujian se produjo el martes y fue monitoreado de manera constante por el Ministerio de Defensa de Taiwán. Según el reporte oficial, hasta las 6:00 de la mañana del miércoles se detectaron nueve salidas de aeronaves del Ejército Popular de Liberación y siete buques de guerra chinos operando en las cercanías de la isla.

Por su parte, las autoridades taiwanesas informaron que cinco de las aeronaves cruzaron la línea media del estrecho, ingresando en las zonas norte y suroeste de la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ).

Frente a esta actividad, las fuerzas de Taiwán activaron sus protocolos habituales de vigilancia y respuesta, aunque sin registrar incidentes directos.

Asimismo, el Ministerio de Defensa Nacional reiteró que Taiwán forma parte de China y que, desde su perspectiva, no existe una línea media en el estrecho, una declaración que subraya el choque de visiones entre ambas partes.

Así es el poderoso portaaviones Fujian de China

Construido íntegramente en Shanghái, el Fujian es el tercer portaaviones de la Armada china y el más avanzado hasta el momento. Dicho buque fue incorporado oficialmente al servicio el 5 de noviembre en un puerto naval de Sanya, en la provincia de Hainan, en una ceremonia encabezada por el presidente Xi Jinping.

Con un desplazamiento superior a las 80.000 toneladas, el Fujian es el primer portaaviones chino equipado con catapultas electromagnéticas, una tecnología comparable a la utilizada por la Marina de Estados Unidos.

Este sistema permite lanzar aeronaves más pesadas y con mayor carga, ampliando significativamente su capacidad de combate, del mismo modo que permite un apoyo logístico de mayor abastecimiento para los aviones de ataque que hacen base en el Fujian.

La capacidad militar del portaaviones Fujián