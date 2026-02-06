Brasil ha dado un paso significativo en el ámbito del transporte regional: el Gobierno ha confirmado que el Tren de Alta Velocidad (TAV), el proyecto ferroviario más ambicioso del país, tiene ya una fecha establecida para iniciar operaciones en su ruta completa entre São Paulo, Río de Janeiro y Campinas. Este avance lo posiciona como el tren más rápido de América Latina, alcanzando velocidades que superan los 300 kilómetros por hora. Este desarrollo no solo representa un avance en la infraestructura de transporte, sino que también promete transformar la conectividad entre las principales ciudades del país, facilitando el desplazamiento de personas y mercancías de manera más eficiente. De acuerdo con la planificación oficial del proyecto, el Gobierno brasileño proyecta que el TAV entrará en operación comercial en 2032, una vez hayan terminado las obras civiles, las pruebas de seguridad y la certificación técnica del corredor completo. Las autoridades estiman que ese será el punto de apertura total del trazado que conectará las tres ciudades clave del sudeste brasileño, una región que concentra millones de habitantes y más del 30 % del PIB nacional. La fecha se definió tras el cierre de la fase final del Estudio de Viabilidad Técnica, Económica y Ambiental, documento que direccionará la construcción y la financiación del megaproyecto, cuyo presupuesto oscila entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, financiados mediante asociaciones público-privadas. Este corredor se convertirá en una alternativa para descongestionar las vías más saturadas del país y disminuir la contaminación generada por el tráfico vehicular. El trazado cubrirá 510 kilómetros e incluirá estaciones intermodales, túneles y viaductos diseñados para soportar velocidades de hasta 350 km/h. En su paso, el tren conectará zonas estratégicas como Volta Redonda, São José dos Campos y polos industriales, académicos y turísticos que hoy dependen del transporte terrestre tradicional. El trayecto principal entre São Paulo y Río de Janeiro tendrá una duración estimada de 1 hora y 45 minutos, reduciendo drásticamente los tiempos actuales que superan las cinco horas por carretera. El TAV brasileño incorporará estándares tecnológicos comparables con los de redes de alta velocidad como Japón, Francia y España. Entre sus especificaciones proyectadas se encuentran: